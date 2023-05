Koliko denarja bodo dobila ministrstva?

V DZ se začenja obravnava predloga rebalansa, s katerim bodo svoje finančne načrte dobila tudi nova ministrstva, ustanovljena z reorganizacijo vlade v začetku leta. Poslanci bodo o njem odločali na seji, ki se začne 22. maja. Pred tem se morajo do predloga opredeliti delovna telesa in prvi se bosta na to temo sestali danes.

Danes se bodo s predlogom rebalansa seznanili člani odborov DZ za pravosodje ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seje preostalih zainteresiranih delovnih teles bodo sledile do konca tega tedna in še ves prihodnji teden, zadnji pa se bo 20. maja do proračunskih dokumentov kot matično delovno telo opredelil odbor DZ za finance.

Spremembe proračuna, ki ga je DZ sprejel novembra lani, so potrebne, ker so se v skladu z reorganizacijo vlade konec januarja več ministrstvom spremenila delovna področja, pridružila pa so se jim še tri nova. Od 24. januarja jo tako sestavlja 20 ministrstev.

Po predlogu se bodo letošnji odhodki proračuna zmanjšali za 609 milijonov evrov na nekaj manj kot 16,1 milijarde evrov. Finančni minister Klemen Boštjančič je 20. aprila ob predstavitvi predloga rebalansa na vladi povedal, da se poraba nikjer ne povečuje. "Ravno obratno, primanjkljaj se zmanjšuje za 376 milijonov evrov," je povedal.

Predvsem zaradi nižje ocene davčnih prihodkov ter padca prihodkov iz proračuna EU vlada zdaj pričakuje tudi nekaj nižje prilive v državno blagajno. V celotnem letu 2023 naj bi znašali 13,1 milijarde evrov, kar je 233 milijonov evrov manj od dozdajšnjih načrtov.

Državni proračun naj bi tako ob koncu leta izkazoval približno 2,9 milijarde evrov primanjkljaja oz. 4,5 odstotka bruto domačega proizvoda.