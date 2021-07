Kolesar padel pod tovorno vozilo, v bolnišnici se bori za življenje

V prometni nesreči na uvozu na avtocesto na Vrhniki se je zgodila prometna nesreča, v kateri je 71-letni kolesar po trčenju v tovorno vozilo padel podenj, to pa mu je zapeljalo čez noge. V nesreči je starejši moški utrpel hude poškodbe in bil prepeljan v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti so bili včeraj okoli 9.20 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na uvozu na avtocesto na Vrhniki. V nesreči sta bila udeležena voznik tovornega vozila in kolesar. Po do zdaj znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da sta oba peljala iz smeri centra Vrhnike proti uvozu, kjer je 56-letni voznik tovornega vozila zavil desno na uvoz in pri tem izsilil prednost 71-letnemu kolesarju, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kolesar je po trčenju padel pod kolesa tovornega vozila, ki mu je zapeljalo čez noge. V nesreči je kolesar utrpel hude poškodbe in bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje je ogroženo.

Ogleda nesreče sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica in državni tožilec, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so še sporočili s policije.