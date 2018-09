Koga v boju za šefa Banke Slovenije podpirajo politične stranke?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na glasove poslanske skupine SD lahko med petimi kandidati za guvernerja Banke Slovenije računata zdajšnja člana sveta ustanove ter viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc, je predsedniku republike Borutu Pahorju povedal vodja poslancev SD Matjaž Han.

Han je novinarjem po pogovoru s Pahorjem povedal, da po mnenju poslanske skupine vseh pet izpolnjuje pogoje in ima potrebne vrline, da lahko opravljajo to pomembno funkcijo. Kot tista, ki lahko računata na glasove poslancev SD, je izpostavil oba zdajšnja viceguvernerja, od katerih Dolenc tudi začasno vodi Banko Slovenije.

Ključno zanj in za preostale poslance SD pa je, da tako pomembna ustanova, kot je Banka Slovenije, guvernerja dobi čim prej.

V Vili Podrožnik je trenutno na pogovoru vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat, sledili pa bodo še vodja poslancev SAB Marko Bandelli, vodja poslanske skupine SNS Zmago Jelinčič Plemeniti ter poslanca narodnih skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath.

Po sredinih pogovorih, ko so bili pri Pahorju vodje poslancev SDS, LMŠ, SMC, Levice in DeSUS, sicer še ni bilo povsem jasne slike o tem, kateri od peterice kandidatov za guvernerja v DZ uživa največ podpore. Po današnjem prvem pogovoru je videti, da se tehtnica nagiba v prid Bošnjaku in Dolencu, pri čemer se zdi, da je v rahli prednosti Bošnjak.

Le v poslanski skupini SDS so povedali, da ne podpirajo nobenega od kandidatov.

Predsednik republike je kandidature za guvernerja začel zbirati konec aprila, potem ko je mandat zaradi odhoda na vodstveno funkcijo v enotnem odboru za reševanje, centralnem organu za reševanje bank v okviru bančne unije, predčasno končal Boštjan Jazbec.

Do izteka roka so se prijavili že omenjena Bošnjak in Dolenc, nekdanja članica sveta Banke Slovenije Mejra Festić, nekdanji slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan Martin Cvikl ter predsednik uprave Triglav Skladov Benjamin Jošar. Pahor bo izbranega kandidata predlagal državnemu zboru. Ta bo o kandidatu glasoval najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga.