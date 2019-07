Koga bo Šarec izbral za komisarja? Bratuškova mu ponuja Marto Kos. #video

Pred vrati članstva v Uniji so namreč Severna Makedonija, Albanija, Črna gora, Srbija ter Bosna in Hercegovina. Našo prednost premier Marjan Šarec vidi v bližini in poznavanju Zahodnega Balkana, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Si bo Cerar tokrat lahko odrezal največji kos pogače?

Da bi si zunanji minister Miro Cerar tokrat lahko odrezal največji kos pogače in postal novi evropski komisar iz Slovenije, se namiguje že dober mesec. Ugibanja o tem, da bi se Cerar lahko preselil v Bruselj, so se v javnosti pojavila, potem ko je Cerar sprejel odločitev, da jeseni ne bo kandidiral za predsednika SMC.

Zunanji minister Miro Cerar se jeseni ne bo potegoval za nov mandat na vrhu stranke SMC. Foto: STA

"Vsi pa vemo, da je tukaj tisti, ki bo oblikoval predlog, premier. Tako da je treba pač počakati na to. Ugibanja zato enostavno niso na mestu in so lahko v tem trenutku celo neprimerna," je v začetku junija poudaril Cerar.

Bratuškova bi v Bruselj poslala Marto Kos

Medtem ko premier Šarec še noče javno govoriti o imenu svojega kandidata, mu je predsednica koalicijske SAB in nesojena evropska komisarka za energetiko Alenka Bratušek kar prek Twitterja predlagala, da za komisarko predlaga nekdanjo veleposlanico v Nemčiji Marto Kos. Seveda v primeru, da Evropski parlament za predsednico komisije potrdi Ursulo von der Leyen. Kosova, ki je trenutno slovenska veleposlanica v Švici, je z nemško obrambno ministrico že delala in je dobra izbira, je v komentarju potrdil strankarski kolega Bratuškove Jernej Pavlič.

Predsednica SAB Alenka Bratušek bi v Bruselj za evropsko komisarko poslala nekdanjo veleposlanico v Nemčiji Marto Kos. Foto: STA

Slednji je med drugim zapisal, da bi bila v primeru izvolitve Fransa Timmermansa za predsednika komisije za komisarko primerna evropska poslanka Tanja Fajon. Ta se zdi najprimernejša izbira tudi političnemu analitiku z ljubljanske fakultete za družbene vede Boštjanu Udoviču: "Gre za osebo, ki se je veliko ukvarjala z območjem Zahodnega Balkana."

Židan meni, da bi bila Fajonova dobra komisarka

Da je Fajonova dobra kandidatka za komisarko, meni tudi njen strankarski kolega in predsednik SD Dejan Židan: "V svojem delovanju v Evropskem parlamentu in mednarodni skupnosti je pokazala, da se zna ukvarjati z najbolj resnimi temami, da zna pridobiti prijatelje in tudi poiskati rešitve."

Naslednji, ki si morda lahko mane roke, je nesojeni ljubljanski župan iz vrst SDS Anže Logar. Prav tako se omenja ime obrambnega ministra Karla Erjavca, v dopisu premierju Šarcu pa je za kandidata samega sebe predlagal Zmago Jelinčič Plemeniti iz SNS, so še poročali na Planetu.