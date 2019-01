Drugi tir prihodnji teden na vladi: Zmoremo brez Madžarov #video

Predstavniki koalicije so zadovoljni s projektom drugega tira, ki jim ga je predstavila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Konkretno o vrednosti investicije, kot jo predvideva program, danes še niso želeli govoriti. Vlada bo o investicijskem programu odločala predvidoma prihodnji četrtek.

Tudi Bratuškova medijem v izjavi po sestanku s koalicijskimi partnerji ni razkrila vrednosti projekta. Če in ko bo investicijski načrt potrjen, pa bo celotno vsebino 316 strani dolgega dokumenta, vse "do zadnje vejice", predstavila javnosti, je dejala.

"O sodelovanju Madžarov bo odločala vlada"

Povedala je, da analize kažejo, da je ekonomsko upravičen, torej da koristi presegajo stroške. Konstrukcija naj bi bila zelo natančno razdelana, zajeti pa vsi potrebni podatki. "Pripravljavec, ki je sodeloval pri projektu, je dejal, da so tudi tehnične podrobnosti bolj razdelane kot so bile pri kakšnem drugem projektu, tako da je manj možnosti za odstopanja," je dejala in zaključila: "Ne vidim zadržkov, da vlada ne bi potrdila in da lahko začnemo graditi dostopne ceste."

Poudarila je, da bo odločitev glede sodelovanja zalednih držav, predvsem Madžarske, sprejela vlada. Trenutni načrt pa predvideva, da Slovenija gradnjo financira sama, je dejala ministrica. Finančna konstrukcija naj bi bila znana do maja, verjame pa, da si EIB kot - tako ministrica - "hišna banka Evropske komisije" ne more privoščiti, da ne bi bila zraven pri tako pomembnem projektu.

Han: Veliko možnosti, da se gradnja podraži

Matjaž Han iz SD priznava, da obstaja veliko možnosti, da se stroški gradnje povečajo, dodaja pa, da je v zdaj predvideni ceni zajetih tudi nekaj sredstev za nepredvidena dela. Foto: STA Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, ki je nedavno na čelo projektnega podjetja za drugi tir 2TDK pripeljal nekdanjega prvega moža Pivovarne Laško Dušana Zorka ter naj bi bil v dobrih odnosih z Bratuškovo, je investicijski načrt označil kot kakovosten.

Dobili so podatke tako o vrednosti osnovnega projekta kot o vrednosti financiranja in zavarovanja ter zagotovilo, da evropska sredstva niso ogrožena, če Madžarska ne sodeluje, je po poročanju STA dejal Han in dodal, da so zato v SD zelo zadovoljni.

"Država se mora zdaj odločiti, kako bo drugi tir, ki je pomemben za državo, zgradila," je rekel in poudaril, da je predpogoj, da je projekt kakovostno, transparentno in pošteno voden. Priznal je, da obstaja veliko možnosti, da se stroški gradnje povečajo, in dodal, da je v zdaj predvideni ceni zajetih tudi nekaj sredstev za nepredvidena dela.

Golubović: Za odločitev glede Madžarske imamo še nekaj let

"Prvi vtisi so zelo pozitivni," pravi vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. Foto: STA S predstavljenim je bil zadovoljen tudi vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. "Prvi vtisi so zelo pozitivni," je povedal po srečanju. Dejal je, da odločitve glede sodelovanja zalednih držav še ni treba hitro sprejeti. "Kot sem razumel ministrstvo, imamo za to tri ali štiri leta časa. Je pa dejstvo, da se določeni kazalniki nagibajo k investiciji brez zaledne države," je povedal.

Sodelovanje Madžarske ne bi bilo zastonj, je dejal, saj bi Madžarska za svoj vložek 200 milijonov evrov zahtevala 2,8-odstotni letni donos, koncesije na območju Luke Koper ter sodelovanje madžarskih podjetij pri projektu drugega tira.

Erjavec: Določene stvari je še treba doreči

Karl Erjavec nestrpno čaka na začetek gradnje drugega tira. Foto: STA Predsednik DeSUS in obrambni minister Karl Erjavec je bil s predstavitvijo zadovoljen, dejal pa je, da je treba določene stvari še doreči, tudi glede sodelovanja Madžarske. Ključni bodo dogovori z bankami, z Evropsko investicijsko banko, pridobivanje evropskih sredstev, je dejal.

"Zame je ključno to, da je investicijski program osnova za to, da bi lahko končno začeli z gradnjo drugega tira, ki je nujen projekt, če želimo dobro razviti železniško infrastrukturo, ki je pomembna za slovensko gospodarstvo, za razvoj naše logistike. Pričakujem, da bomo na vladi čim prej sprejeli ustrezne odločitve, da projekt zaženemo," je dodal Erjavec.

SMC bi še vedno Madžare, a ne za vsako ceno

Sodelovanje Madžarov podpirajo le v SMC, ki jih je v prejšnjem mandatu tudi vključila v konstrukcijo. Kot je pojasnil vodja poslanske skupine Igor Zorčič, pa s tem ne pogojujejo podpore programu. Tisti, ki nasprotujejo sodelovanju, trdijo, da je ta pot dražja, Zorčiča pa v to ni nič prepričalo, je pojasnil. Ocenil je, da bo brez sodelovanja z zalednimi državami zagotovo obremenitev za davkoplačevalce.

Nenazadnje bi bilo morda treba po njegovih navedbah vprašati tudi Luko Koper, kaj zanje pomeni, če se denimo Madžari začnejo dogovarjati s tržaškim pristaniščem. Na današnji predstavitvi je sicer ministrica po Zorčičevih besedah zatrdila, da to na poslovanje te družbe ne bo vplivalo.