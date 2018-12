Koalicija ima premalo glasov za več državnih sekretarjev #video

Poslanci koalicije si želijo še šest dodatnih državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih in v vladnih službah. Dva dodatna bi potrebovali na zdravstvenem ministrstvu, po enega pa si želijo na gospodarskem ministrstvu, v šolstvu in koheziji pa tudi na uradu vlade za zamejstvo in Slovence po svetu. Pa res potrebujemo še več državnih sekretarjev? Opozicija in Levica temu nasprotujeta. Apetiti Šarčeve vlade po dodatni delovni sili se bodo v tem primeru težko izšli.