KNOVS: preverili bodo dogajanja glede protestov in odziv policistov nanje

Na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so imenovali pooblaščeno skupino, s katero so želeli danes izpeljati nadzor na Generalni policijski upravi (GPU) glede dogajanja na protestih, je povedal predsednik komisije Matjaž Nemec (SD). Zaradi odsotnosti nekaterih članov komisije bodo nadzor izpeljali v ponedeljek, je dodal.

Nadzor na policiji bo tako opravila komisija, ki jo bodo poleg Matjaža Nemca sestavljali Monika Gregorčič (SMC), Blaž Pavlin (NSi), Rudi Medved (LMŠ) in Primož Siter (Levica). Kot je dejal Nemec v izjavi medijem, so izpolnjeni pogoji za to, da skupina opravi pogovor z generalnim direktorjem Policije Antonom Olajem glede dogajanja okoli protestov ter odziva policije na proteste. "Želimo preveriti kopico dejstev v okviru svojih pooblastil," je dejal Nemec.

Po njegovih besedah je Olaj izrazil pripravljenost, da bi se že danes sestal s predstavniki komisije.

Kdo je izdajal ukaze v operativnih štabih na torkovem protestu?

Nekateri mediji namreč poročajo, da so bili med protesti v Ljubljani prejšnji torek v operativnih štabih Olaj, notranji minister Aleš Hojs in državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu premierja Žan Mahnič. Po poročanju časnika Mladina, ki se sklicuje na neuradne, a – kot so zapisali – preverjene informacije, so prav omenjeni dejansko neformalno izdajali ukaze.

Po navedbah časnika je poveljevanje policiji potekalo iz dveh operativnih štabov hkrati. Kot so zapisali, je na Operativno-komunikacijskem centru Ljubljana na Prešernovi nedavno imenovani direktor Policijske uprave Ljubljana Janez Rupnik za vodenje operativnega štaba pooblastil vodjo sektorja uniformirane policije Dejana Čulka, a sta "dejansko, neformalno izdajala ukaze" Rupnik in Olaj.

V drugem operativnem štabu, ki je bil vzpostavljen zaradi dogodka EU-Zahodni Balkan s sedežem v centru za varovanje in zaščito na ulici Jožeta Jame, pa je formalno poveljevanje vodil direktor uprave uniformirane policije Danijel Lorbek, a je bil po navedbah Mladine tudi on "zgolj izvrševalec (neformalnih) ukazov, za njegovim hrbtom sta namreč stala notranji minister Aleš Hojs in državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič".

Kakšne ukaze so prejeli policisti na terenu?

Kot še piše Mladina, so policisti na terenu v središču Ljubljane okoli pol štirih prejeli ukaz, "da je treba uporabiti vsa prisilna sredstva, ki so na razpolago, in pridržati čim več ljudi".

Hojs in Mahnič sta prišla na obisk

Za spletni portal Necenzurirano so na policiji potrdili, da sta med protesti Hojs in Mahnič obiskala prostore operativnega štaba Generalne policijske uprave, ki je takrat vodil delo policistov. Na vprašanje, kaj sta tam počela, so jim na ministrstvu pojasnili, da je Hojs prišel na obisk, da "je policistom izrekel pohvalo za opravljeno delo". Tudi Mahnič je potrdil, da je obiskal štab, na druga vprašanja pa ni odgovoril, še navaja omenjeni portal.

Na policiji pa so jim pojasnili, da so prejšnji torek zaradi varovanja obiskov visokih tujih predstavnikov in neprijavljenih shodov ustanovili tri operativne štabe: enega v Ljubljani in enega v Kranju, njune aktivnosti pa je koordiniral tretji štab, ki je deloval v prostorih centra za varovanje in zaščito. V večernih urah sta ga obiskala Hojs in Mahnič. Kot so poudarili na policiji, "v razgovorih ob obisku nihče ni podajal nobenih navodil".

Na portalu Necenzurirano sicer še navajajo, da jim je več virov potrdilo, da sta Mahnič in Hojs prišla v prostore centra v torek že zgodaj popoldne, še pred začetkom protestov, odšla naj bi okrog 18. ure.

Hojs navedeno zanika, v času protestov je bil v Budimpešti

Minister Hojs je sicer danes na Twitterju zapisal, da je bil 5. oktobra v Budimpešti. Let z Brnika je imel ob 7. uri zjutraj, v madžarsko prestolnico je prišel ob 7.45. Iz Budimpešte se je odpravil ob 15.30 in na Brniku pristal ob 16.17, letalo je "ugasnilo motorje ob 16.20".