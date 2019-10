Knovs danes opravil nadzor nad porabo posebnih sredstev Sove

Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je danes popoldne opravila nenapovedan nadzor nad porabo posebnih sredstev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) za tehniko, tajne lokacije in sodelovanje s tujimi službami, je prek Twitterja sporočil predsednik komisije Matej Tonin (NSi).

Matej Tonin je na Twitterju navedel, da so bili v današnjem nadzoru na Sovi poleg njega še člani komisije Matjaž Nemec (SD), Žan Mahnič (SDS) in Zmago Jelinčič (SNS). Podrobnosti o nadzoru niso znane, je pa to že tretji nadzor Knovsa na agenciji v zadnjih dneh, o katerih so obvestili javnost.

Razgreto politično ozračje

V torek je parlamentarna komisija na Sovi opravila dva nadzora, in sicer napovedano v zvezi s kadrovanjem na agenciji, nenapovedano pa nadzor v zvezi s sledljivostjo uporabe specialne tehnike Sove. Pri zadnjem je sodelovalo kar sedem članov Knovsa, in sicer poleg Tonina še Nemec, Mahnič, Zmago Jelinčič, Jerca Korče (LMŠ), Janez Janša (SDS) in Branko Simonovič (DeSUS). Podrobnosti ne Tonin ne večina drugih članov komisije niso razkrivali, le Simonovič je pojasnil, da so preverjali tudi zaposlitev sorodnice nekdanje predsednice NSi Ljudmile Novak na Sovi.

Tonin je sicer že minuli četrtek napovedal, da bodo na agenciji ta teden preverili zakonitost zaposlitve sorodnice Novakove in ponovili nadzor v zvezi z zakonitostjo zaposlitve znanke premierja Marjana Šarca.

Prav razkritje te zaposlitve Šarčeve znanke je v zadnjih tednih razgrelo politično ozračje in odnose med Sovo ter parlamentarno komisijo. Knovs je na agenciji opravil nadzor že 1. oktobra, ko je zahteval podatke o zaposlovanju v obdobju Šarčeve vlade. A Sova mu ne želi predati podatkov, ki se nanašajo na konkretne kadrovske zadeve, ker po njihovem prepričanju komisija nima pristojnosti za tak nadzor. Mnenja o tem so sicer različna, med drugim Tonin na podlagi nekaterih pravnih mnenj meni nasprotno. Tudi po Nemčevem mnenju je Knovs pristojen za to, da pri nekaterih institucijah izvaja nadzor tudi, ko gre za zaposlovanje.