Knjiga o obrambi: vzel bi jo resno, če bi bilo pod njo podpisanih vsaj polovica poslancev #video

V beli knjigi o obrambi, ki so jo pripravili na ministrstvu za obrambo, so zapisani načrti in želje za prihodnja leta. "Knjigo bi vzel resno, če bi bilo pod njo podpisanih vsaj polovica poslancev," jo komentira prvi vojaški sindikalist Gvido Novak.

Bela knjiga, negativna ocena bojne sposobnosti, premalo vojakov, raztrgana oprema, nakupi oklepnikov, nezanimiv poklic za mlade, strateški načrti, vojaška obveznost. O vsem tem lahko berete v beli knjigi o obrambi, ki so jo pred kratkim predstavili na ministrstvu za obrambo.

Na 44 straneh je zapisanih nekaj usmeritev in želja o tem, kako priti do sodobno opremljene in številčno popolnjene slovenske vojske. Tega, kako priti do tja, če vsi vemo, da ni ne vojakov ne denarja, pa nam tale knjižica, ki zagotovo ne bo navdušila veliko bralcev, ne pove. A na ministrstvu za obrambo so vseeno zadovoljni, da so jo spisali.

"Knjigo bi vzel resno, če bi bilo pod njo podpisanih vsaj polovica poslancev. V tem primeru bi imela težo. Ta knjiga nas, pripadnikov, ne muči toliko kot vsakodnevne težave in to, da se v zadnjih letih ni naredilo nič, da bi bil poklic vojaka bolj privlačen," je za Planet belo knjigo komentiral Gvido Novak, vojak in predstavnik vojaškega sindikata.

"Plače niti niso glavna težava v vojski"

Foto: STA Največja težava slovenske vojske je kader. V knjigi je zapisano, da bomo imeli do leta 2035 osem tisoč vojakov v redni sestavi in dva tisoč v rezervi. A realnost je kruta, danes je v sestavi le dobrih šest tisoč pripadnikov in vsak mesec jih odide več, kot jih pride.

"Plače niti niso glavna težava v vojski. Tu so številne druge anomalije, za katere na ministrstvu ni posluha," je dodal Novak in povedal: "Klasični naborniški sistem po mojem mnenju ni dobra ideja. Mislim, da procesa profesionalizacije sploh še nismo končali."