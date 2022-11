Kmalu bo znana odločitev o ministricah Bobnarjevi in Fajonovi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrici Tatjani Bobnar v SDS med drugim očitajo zlorabo položaja in zavajanje javnosti, zmotilo jih je tudi odstranjevanje ograje na meji.

Ministrici Tatjani Bobnar v SDS med drugim očitajo zlorabo položaja in zavajanje javnosti, zmotilo jih je tudi odstranjevanje ograje na meji. Foto: STA

SDS zahteva sklic izredne seje, na kateri bi DZ razpravljal o interpelacijah notranje ministrice Tatjane Bobnar in zunanje ministrice Tanje Fajon. Sejo bi začeli prihodnji petek, ko bi se pred poslanci zagovarjala Bobnarjeva, in nadaljevali 14. novembra z zagovorom Fajonove. O sklicu seje bo v ponedeljek odločal kolegij predsednice DZ.

V SDS so septembra vložili prvi interpelaciji zoper ministrici vlade premierja Roberta Goloba.

Očitke ministrici za notranje zadeve Bobnar so strnili v štiri točke, med drugim ji očitajo zlorabo funkcije, zavajanje javnosti in opustitev dolžnostnih ravnanj. Zmotilo jih je odstranjevanje ograje na meji, ravnanje policije ob nedavni aferi o domnevnih spolnih zlorabah ter dopis glede podpor za predsedniške kandidature.

Tudi med očitki Fajonovi v SDS navajajo zlorabo diplomatsko-konzularne mreže za favoriziranje ene kandidatke na predsedniških volitvah. Očitajo pa ji tudi kršenje zakona o zunanjih zadevah, ker se o odpoklicu veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja ni posvetovala s predsednikom republike Borutom Pahorjem.

Obe ministrici sta v odgovorih na interpelacijo, ki ju je podprla tudi vlada, omenjene očitke zavrnili kot neutemeljene.

Bobnar je sicer že ob vloženi interpelaciji poudarila, da se interpelacije, ki ji očita solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, niti slučajno ne boji. Že takrat se je tudi nadejala, da bo lahko brez težav pojasnila in predstavila svoje uspešno delo v prvih 100 dneh vlade, ki nekatere "očitno zelo vznemirja, še zlasti, ker pri tem odkrivamo vrsto nepravilnosti in sumov kaznivih dejanj predhodnega vodstva".

Tanja Fajon trdi, da je interpelacije ni strah. Foto: Ana Kovač

Fajon pa je ob vloženi interpelaciji zatrdila, da je vedno spoštovala zakonodajo in da je zato tudi predlagala odpoklic veleposlanika v ZDA, tri dni pred to odločitvijo pa da se je pogovarjala tudi s predsednikom republike. V odgovoru na interpelacijo pa je poudarila tudi, da ni zlorabila institucij v politične namene in da je bil postopek predčasnega odpoklica veleposlanika Kajzerja izveden v skladu z vsemi predpisi na podlagi ugotovljenih kršitev.

Ministrici bosta tako, kot kaže, na zagovor pred poslanci v DZ stopili že kmalu. Gradivo, pripravljeno za sejo kolegija, predvideva, da se bo Bobnar v parlamentu zagovarjala že čez teden dni, 11. novembra, Fajonova pa v ponedeljek, 14. novembra.