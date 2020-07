Kljub koronavirusu hoteli v Piranu skoraj polno zasedeni

Zasedenost odprtih hotelov v občini Piran je bila minuli konec tedna, kot rečeno, 96-odstotna. Pri tem je bilo na voljo približno 80 odstotkov vseh hotelskih ležišč, so za STA pojasnili v Turističnem združenju Portorož.

Od petka do nedelje so hotelirji zabeležili 8600 nočitev, kar je 15 odstotkov manj kot lani. Če so v prejšnjih letih v Portorožu in Piranu prevladovali tuji gostje, so večino, 65 odstotkov, tokrat ustvarili slovenski gostje. Ti so v primerjavi z lani ustvarili za 150 odstotkov več nočitev. Med tujimi gosti pa je bilo največ Avstrijcev, Nemcev in Madžarov, piše STA.

V celem juniju so v hotelih občine Piran zabeležili dobrih 50.000 nočitev, kar je 65 odstotkov manj kot junija lani. Dve tretjini nočitev so ustvarili domači gostje, ki pa jih je bilo kljub vsemu za sedem odstotkov manj kot lani. Nočitev tujih gostov pa je bilo po podatkih turističnega združenja v primerjavi z lani za 84 odstotkov manj.

Pri tem podatkov sicer ne gre pozabiti, da je marsikateri portoroški hoteli svoja vrata spet odprl šele v drugi polovici junija, piše STA.

Foto: Klemen Korenjak

V prvem polletju za 70 odstotkov manj nočitev

Vpliv epidemije covida-19 je razviden tudi iz primerjave rezultatov za prvo polletje. V prvih šestih mesecih 2020 so tako v hotelih piranske občine zabeležili 152.500 nočitev, kar je 70 odstotkov manj kot leto prej. Domači gostje so pri tem ustvarili 54 odstotkov vseh nočitev. V primerjavi z letom 2019 je bilo domačih nočitev 54 odstotkov manj, tujih pa 80 odstotkov manj.

V Turističnem združenju Portorož sicer pričakujejo, da se bo skupna slika za junij nekoliko izboljšala, ko bodo dobili še podatke za zasebne nastanitve.

Zato pa v najbolj turistični slovenski občini po minulem vikendu pričakujejo zelo dobro zasedenost tudi v nadaljevanju sezone. Kot so navedli, hoteli trenutno zaradi velikega povpraševanja dosegajo celo višje cene kot lani. Zanimanje za koriščenje turističnih bonov je medtem izjemno, še piše STA.