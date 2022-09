Klakočar Zupančičeva potrdila dobre odnose med Slovenijo in Japonsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Slovenia in Japan

Zaradi izbire svojih oblačil je kot običajno pritegnila veliko pozornosti. Foto: Slovenia in Japan

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki se je pretekli torek v Tokiu udeležila pogrebne slovesnosti nekdanjega japonskega predsednika vlade Šinza Abeja, je v četrtek končala delovni obisk Japonske, med katerim se je srečala s številnimi japonskimi in tujimi politiki ter potrdila dobre odnose med Slovenijo in Japonsko.

Predsednica DZ je kot običajno zaradi izbire svojih oblačil pritegnila veliko pozornosti.

Včerajšnji sprejem s predsednico DZ RS mag. Urško Klakočar Zupančič je potekal v znamenju 30. obletnice diplomatskih odnosov 🇸🇮&🇯🇵. Predsednica je poudarila, da so vsi Slovenci ambasadorji Slovenije na Japonskem, Japonci pa so ambasadorji Japonske v Sloveniji.@Drzavnizbor @MZZRS pic.twitter.com/ELvf382q16 — Slovenia in Japan 駐日スロヴェニア大使館 (@SLOinJP) September 30, 2022

V četrtek se je Urška Klakočar Zupančič udeležila sprejema na slovenskem veleposlaništvu v Tokiu. Ta je potekal v znamenju 30. obletnice diplomatskih odnosov med državama. Na sprejemu se je seznanila tudi z dejavnostmi slovenske skupnosti na Japonskem in potrdila dobre odnose med državama.

V japonskem parlamentu jo je sprejel predsednik predstavniškega doma

Srečala se je tudi z aktualnim japonskim premierjem Fumiom Kišido in zunanjim ministrom Jošimaso Hajašijem.

V japonskem parlamentu jo je sprejel predsednik predstavniškega doma Hirojuki Hosoda, s katerim sta govorila o gospodarskih in političnih odnosih med državama v luči omenjene 30. obletnice diplomatskih odnosov, o vojni v Ukrajini in njenem vplivu na širše geopolitične razmere ter o možnostih okrepitve medparlamentarnega sodelovanja.

Srečanje predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič s predsednikom parlamenta Japonske Hiroyukiem Hosodo. Pogovor med drugim o:

➡️gospodarskih in političnih odnosih med državama v luči 30. obletnice dipl. odnosov

➡️možnostih okrepitve medparlamentarnega sodelovanja pic.twitter.com/aQdgpHbfbL — Državni zbor (@Drzavnizbor) September 29, 2022

Pomembnost izmenjave parlamentarnih izkušenj in dobrih praks

O zadnjem se je pogovarjala tudi s predsednikom japonsko-slovenske parlamentarne skupine prijateljstva Ičrom Aisavo in njenimi člani. Strinjali so se, da je izmenjava parlamentarnih izkušenj in dobrih praks zelo pomembna, saj se s tem spodbuja sodelovanje tudi na drugih področjih.

Predsednica @Drzavnizbor mag. Klakočar Zupančič se je srečala s Skupino🇯🇵-🇸🇮prijateljstva v japonskem parlamentu in g. Ichirom Aisawo, predsedujočim skupini. Govorili so o krepitvi sodelovanja med skupinama parlament. prijateljstva, podpori temeljnim vrednotam in vladavini prava. pic.twitter.com/WYviclS2UL — Slovenia in Japan 駐日スロヴェニア大使館 (@SLOinJP) September 30, 2022

Klakočar Zupančičeva se je srečala tudi s člani japonsko-slovenskega poslovnega kluba (JSBC), s katerimi je govorila o gospodarskih odnosih med državama, o pomenu japonskih investicij v Sloveniji in o priložnostih za njihovo krepitev.

Spregovorili o pomenu žensk na visokih položajih

Pred tem je imela predsednica DZ v sredo vljudnostni pogovor z guvernerko Tokia Juriko Koike, s katero sta med drugim spregovorili o pomenu spodbujanja udejstvovanja žensk na visokih položajih. Ob robu delovnega obiska se je Klakočar Zupančičeva srečala še z nekaterimi drugimi visokimi gosti iz tujih držav, ki so bili vabljeni na pogrebno slovesnost v čast nekdanjega japonskega premierja.

O ruski agresiji na Ukrajino, energetski draginji in digitalizaciji državne uprave je tako govorila s predsednikom estonskega parlamenta Jurijem Ratasom, medtem ko je o slovensko-romunskih dvostranskih odnosih in energetski draginji izmenjala mnenja s predsednikom poslanske zbornice Romunije Marcelom Ciolacuem in predsednikom romunske vlade Nicolaem Ciucom.

Ob robu delovnega obiska v Tokiu se je predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič srečala s predsednikom parlamenta Republike Estonije 🇪🇪 Jürijem Ratasom. @Riigikogu@ratasjuri pic.twitter.com/VRlbILq4gm — Državni zbor (@Drzavnizbor) September 27, 2022