Poslanec Gregorič je bil namreč do januarja letos prokurist v zobozdravstvenem podjetju Cyclopet, a tega ni prijavil pristojnim institucijam – ne DZ ne Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), je v ponedeljek poročala Televizija Slovenija (TVS). Sam trdi, da se tega, ali je dejavnost prijavil, ne spomni, KPK pa je opozorila, da sta funkciji nezdružljivi.

Z Gregoričem se predsednica DZ sicer še ni pogovorila, ker je bila v preteklih dneh v tujini, je pojasnila. Po informacijah, ki jih ima, gre za kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, vse postopke po tem zakonu pa vodi KPK. "Moje osebno mnenje je, da mora vsak javni funkcionar paziti na integriteto, paziti, da ne krši zakonodaje," je dejala. V tem primeru gre za zakonodajo, ki preprečuje korupcijo in odpravlja morebitna korupcijska tveganja. Prav tako meni, da "mora vsak javni funkcionar prevzeti odgovornost za svoja ravnanja, če se zgodi, da pride do kršitev".

Za mnenje bo prosil KPK

V poslanski skupini Svobode so se sicer o tem pogovorili v torek, vodja poslanske skupine Svobode Nataša Avšič Bogovič pa je po pogovoru v izjavi za medije dejala, da se bo Gregorič sam obrnil na KPK in zaprosil za mnenje, "kaj mu je v tem trenutku storiti".

Na KPK po informacijah STA njegovega zaprosila še niso prejeli. Kot so pojasnili v torek, pa sami nimajo podlage za uvedbo postopka, saj je Gregoriču funkcija prokurista v omenjenem podjetju medtem že prenehala.

Podjetje Cyclopet je Miroslav Gregorič ustanovil leta 2003, leta 2012 ga je predal svoji ženi, ta pa leta 2018 njuni hčeri. A je poslanec Gibanja Svoboda vse do 6. januarja letos ostal prokurist, torej pravni zastopnik podjetja. Njegova hči ima sicer v Ljubljani zobozdravstveno ordinacijo s koncesijo, ki je v lasti podjetja Cyclopet.

"Ravnanje poslanca v tem primeru je vsekakor slabo sporočilo javnosti in ne krepi zaupanja v delovanje javnega sektorja. Vprašanje odstopa pa je vprašanje za vsakega posameznika oziroma njegovo poslansko skupino," so v torek zapisali na KPK. Avšič Bogovič je prav tako v torek dejala, da ne pričakuje Gregoričevega odstopa.

Gregorič ne namerava odstopiti

Nastali položaj je nekaj obrvi privzdignil tudi pri koalicijskih partnerjih, sploh v luči današnje obravnave predloga zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot je danes v izjavi za medije ponovil vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec, mora težo očitkov pretehtati vsak pri sebi, upa pa, da bo KPK vseeno podala kakšno mnenje.

V NSi so v torek izrazili pričakovanje, da bo v kratkem sklicana mandatno-volilna komisija DZ, ki je pooblaščena za presojanje nezdružljivosti funkcij. Komisijo DZ vodi poslanka Svobode Janja Sluga.

Tašner Vatovec meni, da komisija DZ "verjetno ne more storiti prav veliko, sploh glede na dejstvo, da je bila ta nezakonitost ali nepravilnost že odpravljena".

Poslanec Gregorič pa je danes na novinarske prošnje za izjavo v mimohodu odvrnil, da je ta zgodba zanj končana. Na vprašanje, ali bo odstopil s funkcije poslanca, je odgovoril: "Ni govora."