Kje je našel službo nekdanji šef slovenskega FBI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po naših informacijah se je zaposlil v Zavarovalnici Sava, nekdanji Zavarovalnici Maribor, ki je del Zavarovalne skupine Sava, v kateri je krovna družba Sava Re. Tam Majheničeve zaposlitve niso ne potrdili ne zanikali. "Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov, zato vaših vprašanj žal ne moremo in ne smemo komentirati," so nam odgovorili. Poudarili so še, da "varstvo osebnih podatkov v naši skupini zagotavljamo na vseh področjih".

Da je Majhenič po novem zaposlen v Zavarovalnici Sava, potrjuje tudi dejstvo, da njegov službeni elektronski naslov že deluje. Nanj smo mu danes poslali več vprašanj. Zanimalo nas je, kakšna je njegova funkcija, ali bo odgovoren za področje varnosti in zakaj se je odločil za prehod iz policije v gospodarstvo. Odgovora nismo dobili.

Pet let na čelu NPU

Majhenič je NPU, elitne enote kriminalistične policije, "slovenskega FBI", vodil več kot pet let. Avgusta 2013 ga je na položaj vršilca dolžnosti imenoval tedanji direktor policije Stanislav Veniger. Vlado je takrat vodila Alenka Bratušek, ministrstvo za notranje zadeve pa Gregor Virant. Nato je Majhenič dobil poln mandat, za katerega se je ponovno potegoval konec lanskega leta, a je aktualna generalna direktorica policije za položaj izbrala Darka Muženiča, nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja.

Foto: STA

Tik pred odhodom se je Majhenič moral braniti pred očitki o pomanjkljivem pregonu bančne kriminalitete ter drugih težjih oblik kriminala in korupcije. Sam jih je vseskozi zanikal in poudarjal, da je bil njegov mandat "uspešen, rezultati dela pa zelo dobri".

A njegove besede so v drugačno luč postavljale uradne statistike. Dejansko je bil NPU najaktivnejši leta 2014, torej v prvem letu Majheničevega mandata, ko je obravnaval kar 139 kaznivih dejanj. Tej številki se je približal le še leta 2016, ko je preiskoval le osem kaznivih dejanj manj (131). Lani jih je NPU obravnaval le še 48, torej dve tretjini manj kot v letu dni pred tem, precej nižje pa je bila tudi skupna višina, povzročena s kaznivimi dejanji.

Nekdanji policisti v državnih podjetjih

Precej kritični so bili do Majheniča tudi na specializiranem državnem tožilstvu. Njegov vodja Igor Furlan je v državnem zboru posebej opozoril, da "predkazenski postopki v nekaterih primerih trajajo predolgo" in da tožilstvo od policije prejme premalo pobud pri finančnih preiskavah. Furlan je bil sicer junija imenovan za vrhovnega državnega tožilca, zato bo specializirano državno tožilstvo dobilo novega vodjo.

David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice Save Foto: STA Kot že omenjeno, za zdaj ni uradno znano, kaj bodo Majheničeve delovne naloge v Zavarovalnici Sava, ki jo vodi David Kastelic, zelo verjetno pa bo odgovoren za področje varnosti. Vso kariero je preživel v policijskih strukturah, najprej kot uniformiran policist, nato kriminalist, odgovoren za gospodarski kriminal, in vodja oddelka na Policijski upravi Maribor. Po izobrazbi je magister mednarodnih in diplomatskih študij.

Majhenič je tako še eden v vrsti nekdanjih visokih uslužbencev in kriminalistov, ki so iz policije prešli v državno gospodarstvo:

Nekdanji Majheničev šef Stanislav Veniger se je po odhodu iz policijskih vrst zaposlil v Zavarovalnici Triglav kot svetovalec uprave (vodi jo Andrej Slapar ).

). Nekdanji vodja preiskav na NPU Robert Slodej je postal vodja službe za varnostni sistem in civilno obrambo v državni družbi Elektro Slovenije (Eles). Pred tem se je neuspešno želel zaposliti na Slovenskih železnicah (SŽ).

je postal vodja službe za varnostni sistem in civilno obrambo v državni družbi Elektro Slovenije (Eles). Pred tem se je neuspešno želel zaposliti na Slovenskih železnicah (SŽ). Že vrsto let z državnimi in drugimi podjetji kot svetovalec poslovno sodeluje nekdanji direktor policije Marko Pogorevc. Njegov naslednik Darko Anželj je pozneje nove izzive našel v politiki, saj je bil izvoljen za župana Apač. Že vrsto let vodi Pomurski razvojni inštitut, ki so ga Dravske elektrarne ustanovile za pomoč pri lobiranju za gradnjo hidroelektrarn na Muri.

Kaj pravijo na policiji

Gre sicer za najbolj viden znak širšega trenda odhajanja policistov na delo v zasebni sektor, ki jim ponuja boljše razmere za delo, manj stresa in pritiskov, višje plače ... Prav tako ni skrivnost, da so nekdanji najvišji uslužbenci policije za nove delodajalce zanimivi tudi zaradi informacij in stikov s kolegi iz policijskih vrst.

Na Tatjano Bobnar smo sicer že včeraj naslovili več vprašanj. Zanimalo nas je:

1. Ali imajo nekdanji visoki oziroma drugi uslužbenci policije kakršnekoli omejitve pri zaposlovanju v zasebnem sektorju (konkurenčna klavzula)?

2. Če ne, zakaj ne?

3. Kako komentirate več primerov zaposlovanje nekdanjih vodilnih funkcionarjev policije in kriminalistov pri velikih gospodarskih subjektih, ki so bili oziroma bi bili lahko predmet policijskih preiskav?

4. Kaj so ključni razlogi za zaposlovanje policistov v zasebnem sektorju (plača itd.)?

Odgovore so nam obljubili za danes.