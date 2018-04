Ker je v dvigalu skoraj umrla, ji je zunanje ministrstvo plačalo odškodnino

Sodišče je zaslišalo številne priče, sodne izvedence strojne, medicinske in kliničnopsihološke stroke, ki so nedvoumno potrdili, da je bila nesreča v dvigalu vzrok za njene kasnejše zdravstvene težave. Prav tako je po mnenju predsednice sodnega senata Goranke Franz Ravbar MZZ odgovorno za škodo, saj ni ustrezno poskrbelo za varnost delovnih prostorov. Po zakonu je vsak delodajalec dolžan zaposlenemu povrniti škodo, ki je nastala v zvezi z delom.

Več kot eno uro na 70 stopinjah Celzija, z omejenim kisikom

Karierna diplomantka in nekdanja vodja stalnega predstavništva na Dunaju se je 19. junija leta 2013, ko so temperature segale do 40 stopinj Celzija, z voznikom vrnila v poslovno stavbo, kjer je tudi veleposlaništvo RS in stalno predstavništvo. Do prostorov v drugem nadstropju sta morala s kovinskim dvigalom, ki pa se je ustavilo v četrtem nadstropju in ostalo zaprto, poroča Dnevnik.

Temperatura v dvigalu je zrasla na 70 stopinj Celzija, veleposlanici in njenemu vozniku pa je zmanjkovalo tudi zraka. Po tridesetih minutah so se v alarmnem centru nehali oglašati, vozniku pa je medtem uspelo vrata odpreti za nekaj milimetrov, da je lahko veleposlanica poslala SMS. Rešili so ju šele po kakšni uri, medtem pa je omedlela.

Ministrstvo za zunanje zadeve pod vodstvom Karla Erjavca se je na dogodek odzvalo neprimerno. Foto: Melanie Likar

Ko se je v bolnišnici zbudila, še nekaj časa ni čutila nog. Zdravniki so kasneje potrdili, da je zaradi dehidracije prišlo do zdrsa medvretenčne ploščice in drugih posledic, zaradi katerih je trpela še več kot pol leta po dogodku, čuti pa jih še danes.

Ministrstvo ji je odrekalo pomoč in ji predlagalo sodno pot

Čeprav se je nesreča zgodila v delovnih prostorih in delovnem času, so veleposlanici na ministrstvu odrekali pomoč, za katero je prosila, in se izrekli za neodgovorne. Prav tako so izbrisali posnetke nadzornih kamer in skrivali informacije.