Kdo so lastniki več kot 700 ukradenih predmetov?

Gorenjski kriminalisti so konec prejšnjega tedna končali kriminalistično preiskavo desetih vlomov v stanovanjske objekte na Bledu in v Radovljici. Preiskava je potekala zoper štiri osebe, od katerih so dve privedli k preiskovalnemu sodniku. Pri osumljencih so zasegli več kot 700 ukradenih predmetov.

Foto: policija

Osumljenci so stari od 35 do 56 let. Vsi prihajajo iz Gorenjske. Eden med njimi je že bil obravnavan za kazniva dejanja. Grozi jim do osem let zapora.

Policija je po besedah vodje gorenjskih kriminalistov Primoža Donoše zasegla več kot 700 različnih predmetov, med drugim tudi nakit, ure in orožje, ki so jih ukradli z namenom nadaljnje preprodaje. Oškodovance policija zato poziva, da se oglasijo na Policijski postaji Bled, kjer bodo ugotavljali izvor predmetov.

Kot pravi Donoša, so bili storilci na rope dobro pripravljeni, saj so opazovali hiše, v katere so nemaravali vlomiti, in se seznanili z ravnjo njihovega varovanja. Policija je sicer raziskala deset kaznivih dejanj, ki so bila storjena v zadnjih dveh letih, a so prepričani, da so osumljenci vlamljali že pet ali šest let.