Kdo pobija ptice v Mostah?

V Mostah v Ljubljani prebivalci zadnje čase opažajo večje število mrtvih ptic. V objavi na Facebooku so v Centru za male živali Moste zapisali, da so pred tednom dni dobili klic zaskrbljene gospe, ki je poleg mrtve odrasle vrane našla še živega mladiča v zelo slabem stanju. Od takrat so v ambulanti oskrbeli več majhnih dehidriranih in sestradanih vran, ki so ostale brez staršev. Zaradi sumljivega dogajanja je bila vložena prijava na policijo.

Prebivalci ljubljanskih Most so zaskrbljeni zaradi večjega števila mrtvih ptic. V Centru za male živali Moste, kjer so najditelji ranjenih vran poiskali pomoč, so na Facebooku opozorili na nečloveško ravnanje z živalmi.

"Danes ponovno šok, premajhna vrana, da bi ostala brez staršev, popolnoma prestradana in z rano skozi perut, za katero obstaja močan sum, da gre za strelno rano. Vrano smo osnovno oskrbeli. Tako početje je nizkotno, podlo in se mora končati," so med drugim zapisali v objavi.

Zaradi nehumanega ravnanja z živalmi je bila vložena prijava na policijo. Center za male živali Moste poziva, da o vsakem sumljivem dogajanju in morebitnih informacijah obvestite Policijsko postajo Moste.

Na policiji smo preverili, kako daleč je preiskava in kdo stoji za nehumanimi dejanji. Odgovor še čakamo in ga bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.