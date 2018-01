Kdo plača zdravljenje, če zboli necepljen otrok? #video

[video: 67371 / ]

Video: Planet TV

Cepljenje proti sedmim boleznim je v Sloveniji že 50 let obvezno. Prvič morajo starši svojega otroka cepiti do 18. meseca in drugič do vstopa v šolo. A v zakonu o vrtcih obvezno cepljenje kot pogoj za sprejem ni jasno opredeljeno.

Cepljenost ni pogoj za vpis v vrtec

"Pogoj je, da morajo starši predložiti zdravniško potrdilo, da je otrok zdrav. Na tem potrdilu je zabeleženo, ali je otrok cepljen po programu, ampak ker to ni pogoj, otroka v vsakem primeru sprejmemo," je povedala Katarina Mohar, ustanoviteljica vrtca Jurček iz Grosupljega.

Foto: Bor Slana V njihovem vrtcu za zdaj ni niti enega necepljenega otroka, drugod pa je slika drugačna. Vedno več je staršev, ki cepljenje svojih otrok zaradi osebnih razlogov zavrnejo. "Drugi so pa taki, ki ga prelagajo na poznejše obdobje. Večinoma pa je razlog strah pred posledicami, predvsem nevrološkimi posledicami," je pojasnila Štefka Zaviršek, vodja otroškega dispanzerja iz zdravstvenega doma Grosuplje.

Starši, ki otroka ne cepijo, so lahko kaznovani

Če starši cepljenje zavrnejo, mora pediater to javiti zdravstvenemu inšpektoratu, ta pa starše pozove k cepljenju. Če ni odziva, so kaznovani z od 200 do tisoč evrov kazni. Od leta 2011 do lani je bilo takšnih primerov 27. "V letu 2016 smo pa tudi mi opazili, da imamo zelo slabo precepljenost, predvsem proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, in smo se kar resno lotili tega vprašanja," pojasnjuje vodja Zaviršek.

Kdo je, če se pojavi epidemija, odgovoren?

Do zdaj se je pri denarnih kaznih tudi končalo. Vendar pa se lahko prej ali slej zgodi, da necepljen otrok postane vir okužbe za tiste, ki še niso bili ali ne smejo biti cepljeni. "Vedno je pomislek za tiste starše, ki otroke cepijo. Lahko se pojavi kakršna koli epidemija in odgovornost je težava. Kdo je tisti, ki je odgovoren," je dejala ustanoviteljica vrtca.

V tujini so ukrepi veliko bolj strogi

Če zboli necepljen otrok, njegovo zdravljenje pri nas krije zavarovalnica. V tujini pa veljajo veliko strožji ukrepi. V Italiji necepljeni otroci ne smejo v javni vrtec, kazen za necepljenost pa znaša 500 evrov. V Angliji celo petkrat več. V ZDA se necepljeni ne morejo vpisati na fakulteto, otroci ne morejo v vrtec, šolo.

Slovenski pediatri si želijo, da bi enaki zakoni veljali tudi pri nas."Druga stvar pa je, da ministrstvo in inštitut za nacionalno zdravje naredi skupino, ki se bo ukvarjala s starši, ki odklanjajo cepljenje," je dejala Zavirškova.

Čeprav so na ministrstvu za zdravje obljubili, da bodo do konca lanskega leta pripravili predlog spremembe zakona o nalezljivih boleznih, se na tem področju do danes ni zgodilo še nič.