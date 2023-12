Kdaj lahko spet pričakujemo padavine?

V Beli krajini temperature že drugi dan zapored presegajo 15 stopinj Celzija, najverjetneje pa tudi ob vstopu v novo leto ne bo veliko drugače, so zapisali na Meteoinfo Slovenija. Ponoči bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 3, na Primorskem do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V hribih zahodne Slovenije pa bo v četrtek občasno rosilo ali rahlo deževalo, okrepil se bo tudi jugozahodni veter.

V sredo bo predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo delno jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Ponekod bo popoldne pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija.

Obeti

V četrtek bo na vzhodu sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. V hribih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Jugozahodni veter se bo okrepil. V petek bo pretežno oblačno, na severovzhodu pa še deloma jasno. Predvsem v jugozahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Ob jugozahodnem vetru bo še naprej razmeroma toplo.

Na prvi sliki je za prvi januar ob 13. uri prikazana napoved temperatur na nadmorski višini 1500 metrov, druga slika pa za isti termin prikazuje odstopanje temperatur pri tleh od dolgoletnega povprečja. Napoved je narejena na podlagi meteorološkega modela GFS.

Vreme ni prav nič zimsko

V Beli krajini temperature že drugi dan zapored presegajo 15 stopinj Celzija, najverjetneje pa tudi ob vstopu v novo leto ne bo veliko drugače, so zapisali na Meteoinfo Slovenija. "Hladen zrak se bo sicer v prihodnjih dneh pomaknil nekoliko južneje, a ne dovolj, da bi se vreme pri nas občutneje spremenilo. To pomeni, da bomo še naprej pod vplivom jugozahodnega vetra, ki vzhodnemu delu Slovenije prinaša povečini sončno in za ta del leta zelo toplo vreme, v zahodni in osrednji Sloveniji pa bodo v prihodnjih dneh glavno besedo na nebu imeli oblaki. Predvsem v hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo ali rosilo," so še zapisali.

Kaj kaže vremenska slika?

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se severno od Alp pomika proti vzhodu. Z zahodnimi vetrovi v višinah k nam priteka razmeroma topel zrak.