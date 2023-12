Kdaj lahko kot upnik ugovarjam zoper odpustov dolgov?

Oglasno sporočilo

Odpust obveznosti in preizkusna doba

Odpust obveznosti je ključni del večine osebnih stečajev, kjer lahko stečajni dolžnik pred končanjem postopka osebnega stečaja zaprosi za osvoboditev od dolgov, nastalih pred začetkom stečaja. Če sodišče predlog odobri, določi preizkusno obdobje za finančno rehabilitacijo dolžnika. Vendar je za uveljavitev odpusta obveznosti treba izpolnjevati določene stroge pogoje in upoštevati izjeme. Povedano drugače: namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.

Če sodišče ugodi predlogu odpusta obveznosti, s sklepom določi preizkusno dobo (od dveh do petih let). To je čas, v katerem se spremlja, ali dolžnik izpolnjuje vse zakonsko določene obveznosti za odpust obveznost. V tem času mora dolžnik, če je brezposeln, aktivno iskati zaposlitev in hkrati upravitelja obveščati o svojem premoženjskem stanju.

Kdaj lahko ugovarjam zoper odpust dolgov?

V postopku osebnega stečaja ima vsak upnik možnost vložiti na sodišče ugovor proti odpustu obveznosti dolžnika. To lahko stori, če meni, da obstajajo ovire za odpust dolgov oz. da upnik zlorablja pravico do odpusta obveznosti.

Torej, če je:

bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence, ali je

bilo o odpustu obveznosti stečajnemu dolžniku že pravnomočno odločeno od pravnomočnosti sklepa ali sodbe še ni preteklo deset let.

Odpust obveznosti prav tako ni dovoljen (in se upnik zato lahko pritoži), če dejanja dolžnika v petih letih pred začetkom stečaja ali na podlagi njegove finančne situacije kažejo na nasprotje z osnovnim namenom odpusta obveznosti. Taki primeri so:

če je dolžnik v petih letih pred začetkom stečaja podal napačne ali nepopolne podatke za davčne namene, zaradi česar mu je bil odmerjen ali naknadno naložen davek ali prispevki v višini vsaj štiri tisoč evrov,

če je dolžnik v petih letih pred začetkom stečaja z nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem finančnem stanju pridobil posojilo, subvencijo ali druge oblike javne pomoči v vrednosti najmanj štiri tisoč evrov,

če je dolžnik v petih letih pred stečajem prevzemal obveznosti, ki so bile nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali je neodplačno ali za simbolično plačilo razpolagal s svojim premoženjem,

če je dolžnik izvedel pravno dejanje, ki po ZFPPIPP velja za izpodbojno, ali

če lahko dolžnik glede na svoje finančno stanje v celoti izpolni svoje obveznosti.

Ugovor zaradi prekratkega preizkusnega obdobja

Upnik lahko z ugovorom uveljavlja tudi, da je preizkusno obdobje prekratko. V tem primeru je rok za ugovor šest mesecev po objavi oklica o začetku postopka za odpust obveznosti.

Kako lahko kot upnik ugovarjam?

Upnik na sodišče, ki vodi postopek, vloži ugovor. Po prejemu ugovora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu ugovora razpiše narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti. Vlagatelj ugovora proti odpustu obveznosti se mora naloga udeležiti, sicer se razume, da je narok umaknil. Upnik ima za ugovor proti odpustu obveznosti čas do poteka preizkusnega obdobja.

