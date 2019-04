Kazen za Savo Turizem, v kopelih močno presežena vrednost benzena

Zakonodaja dovoljuje do en mikrogram benzena v litru vode, inšpektorji so ga po poročanju Dnevnika ugotovili od 130 do 180 mikrogramov. Ker benzen povzroča levkemijo, bo podjetje Sava Turizem, katerega del so omenjene toplice, moralo plačati 5.100 evrov kazni, po 1.700 evrov pa odgovorni v Termah 3000, in sicer izvršni direktor, vodja kopališč in ekolog.

Sava Turizem: Nikoli nismo zaznali preseganja vrednosti benzena

V Savi Turizem so pojasnili, da v vseh rekreativnih bazenih, ki so namenjeni kopanju in plavanju v Termah 3000 v Moravskih Toplicah, niso nikoli zaznali preseganja vrednosti benzena in da so tam vsi zakonsko določeni parametri skladni. Potrdili so, da je bila v sklopu inšpekcijskega pregleda konec lanskega decembra presežena vrednost benzena izmerjena v štirih kopelih s črno termalno mineralno vodo.

V družbi pravijo, da so štiri bazene sami preventivno zaprli za goste, skladno z opozorilom pa so se lotili ureditve skladnosti z zakonsko določenimi parametri in da je ta postopek skupaj z vzorčenjem vode potekal dober mesec. "Po vzorčenju so vsi parametri skladni s predpisanimi. Kopeli s črno termalno mineralno vodo so bile takoj po vzorčenju ponovno odprte za goste, poleg rednih zakonsko določenih mesečnih vzorčenj vode smo uvedli še dodatna vzorčenja," še pravijo v Savi Turizem.

Zdravstvena inšpekcija je v Termah 3000 izvedla nadzor zaradi navedb predstojnice kliničnega inštituta za medicino dela Metode Dodič Fikfak, ki je medijem novembra lani povedala, da je v enem od slovenskih zdravilišč vzela vzorec vode, v katerem je izmerila vrednost benzena, ki za tisočkrat presega dovoljeno vrednost. Foto: STA

Ob tem opozarjajo, da slovenska zakonodaja ne loči med pitnimi, kopalnimi vodami in zdravilnimi kopelmi, kot je to na primer urejeno v sosednji Avstriji, kjer se parametri za zdravilne vode razlikujejo od drugih, v Sloveniji pa za vse velja enak pravilnik o pitni vodi.

To pomeni, da veljajo enaki parametri tako za bazene, kjer se ljudje kopajo in plavajo, ter za kopeli natur, ki niso namenjene plavanju, pomagajo pa pri izboljšanju vsesplošnega počutja in določenih zdravstvenih stanj. Ob slednjih je tudi opozorilo, da je v njih neobdelana naravna izvirska voda, v kateri se ni priporočljivo zadrževati več kot 15 minut ter jo je prepovedano piti ali vanjo potopiti glavo, čeprav je vrednost benzena v kopelih skladna z zakonsko normo, dodajajo v družbi.

Inšpekcija ukrepala po navedbah Dodič-Fikfakove

Zdravstvena inšpekcija je po navedbah Dnevnika izvedla nadzor zaradi navedb predstojnice kliničnega inštituta za medicino dela Metode Dodič Fikfak, ki je medijem novembra lani povedala, da je v nekem slovenskem zdravilišču vzela vzorec vode, v katerem je izmerila vrednost benzena, ki za tisočkrat presega dovoljeno.

Čeprav zdravnica ni navedla imena term, so se inšpektorji za nadzor v Termah 3000 odločili, ker je tam poleg termalne vode pod zemljo tudi nafta, ki vsebuje benzen. Zdravstvena inšpekcija sicer ne izvaja rednih nadzorov vsebnosti benzena v kopalnih vodah, upravljavci bazenov morajo sami enkrat letno preveriti vrednosti benzena v polnilni vodi, torej vodi, s katero se bazeni polnijo.

Kot še piše Dnevnik, so na zdravstvenem inšpektoratu problematiko benzena s tem primerom na novo osvetlili, zato bodo daljše obdobje redno in izredno spremljali obvladovanje te problematike v vseh kopališčih.