Kateri znani Slovenci bodo nastopili na volitvah

Pevec Lado Leskovar, ki je bil pred desetletjem kandidat stranke Zares, bo letos kandidiral na listi DeSUS. "Rad bi pel v tej stranki in razveseljeval ljudi," je ob predstavitvi kandidature dejal upokojenec in dodal, da bi s tem pomagal stranki, da pride do širšega kroga ljudi. Foto: STA

Stranke imajo do 3. maja čas za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo potekale mesec dni zatem. Tudi letos večina parlamentarnih strank stavi na medijsko prepoznavna imena iz sveta zabave, kulture in športa, s katerimi bodo skušali prepričati čim več volivcev.

A kot opozarja raziskovalec javnega mnenja Zenel Batagelj iz Valicona, morajo biti stranke pri sestavljanju list izjemno pazljive. Neprimerni oziroma nesimpatični kandidati lahko namreč že odločene volivce celo odvrnejo od glasovanja za priljubljeno stranko. Preverili smo, katere znane osebnosti bi se lahko letos dokopale do udobnega poslanskega sedeža in dobro plačane službe.

Pevka Alenka Gotar bo na jutrišnji novinarski konferenci predstavila svojo kandidaturo na volitvah. Foto: Karantanija Cinemas

V največji opozicijski stranki SDS poslanske kandidate po volilnih enotah predstavljajo te dni, zato vsi še niso znani. Predvsem so izbrali osebe, ki uživajo podporo lokalnega okolja. Zagotovo sta med njimi koprski ribič Silvano Radin in po naših informacijah tudi pevka Alenka Gotar. Tega nam v stranki še niso hoteli potrditi, več bo znanega na jutrišnji novinarski konferenci.

Na Šarčevi listi tudi košarkar Dušan Hauptman

Z medijsko uveljavljenimi imeni se bo pomerila tudi novinka Lista Marjana Šarca, ki ji od vseh neparlamentarnih strank v javnomnenjskih anketah kaže najbolje. Med kandidati so dolgoletni direktor Leka Vojmir Urlep, glavna delovna inšpektorica Nataša Trček, nekdanji košarkar Dušan Hauptman, nekdanja plavalka in radijska voditeljica Uršula Majcen ter strokovnjak za družbena omrežja Matej Špehar.

Predsednica sveta SD za pravosodje Dominika Švarc Pipan bo kandidatka stranke na letošnjih parlamentarnih volitvah. Foto: YouTube

Da je oblast lažje prevzeti s pomočjo slavnih oseb, se zavedajo tudi Socialni demokrati. Tokrat bodo za poslance med drugim kandidirali glasbenik Goran Šarac, mednarodna pravnica Dominika Švarc Pipan, podjetnik Dušan Olaj in dolgoletni sindikalist Dušan Semolič.

Slavko Ivančič za SMC

Kot prva izmed parlamentarnih strank je kandidatno listo predstavila Stranka modernega centra. Na listi bo nastopil pevec Slavko Ivančič. Na njej je sicer več kot 20 aktualnih poslancev, tudi igralec Saša Tabaković.

Lado Leskovar za DeSUS

V DeSUS stavijo na nekdanjega košarkarja in očeta Luke Dončića Saša Dončića, pevca Lada Leskovarja in nekdanjega športnika Petra Vilfana.

Levičarska kuharska mojstrica si želi v parlament

V Levici kandidatne liste še niso predstavili, so pa sporočili, da bodo sloganu Za spremembo politike, ne le obrazov ostali zvesti še naprej. "Kriterij za izbiro kandidatov in kandidatk je njihova zavezanost ideji ter vloga v lokalnih skupnostih. Dejstvo, da so na kandidatni listi tudi nekatera znana imena, je pokazatelj tega, da imamo široko podporo v vseh družbenih sferah ter da so tudi medijsko prepoznavne osebnosti za uresničevanje naše ideje pripravljene zastaviti svoje ime. Gre večinoma za dolgoletne člane, ki so s svojimi aktivnostmi že prispevali k povečanju prepoznavnosti stranke ter k širjenju njenega sporočila o blaginji za vse, ne le za peščico," so odgovorili.

Zagotovo se bodo za poslanske sedeže borili igralka Lara Jankovič, kuharska mojstrica Alma Rekić, glasbenik Primož P. Ram Siter in znani humanitarec iz Maribora, ustanovitelj Up-ornika Boris Krabonja.

Foto: Matjaž Vertuš

NSi: Bolj kot na prepoznavnost prisegamo na kompetentnost

V NSi bolj kot na prepoznavna medijska imena stavijo na uveljavljena imena aktualnih poslancev ter kompetentnih oseb iz gospodarstva in javne uprave. Kandidirali bosta nekdanja direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Vurs) Vida Čadonič Špelič in raziskovalka Marija Rogelj.

"Namesto reševanja države smo videli reševanje priljubljenosti prepoznavnega obraza"

V stranki Alenke Bratušek v nasprotju s prejšnjimi volitvami, ko je bil v parlament izvoljen Peter Vilfan, tokrat ne stavijo na medijsko prepoznavne obraze. Prepričani so namreč, da lahko politične zaplete rešijo samo izkušene in odločne osebe.

"Prepoznaven obraz nikakor ne garantira kakovostnega in odločnega vodenja - to smo videli v mandatu, ki se izteka. Med kandidati so zato predvsem vidnejša imena iz sveta politike in gospodarstva, saj Slovenija danes potrebuje predvsem izkušene ljudi z razumevanjem vodenja države in gospodarstva," poudarjajo.

Dodajajo, da si ne moremo privoščiti še enega mandata, kot je bil pretekli. "Imeli smo srečo, da smo zajadrali svetovni trend gospodarske rasti, vsakič, ko se je zapletlo, pa je vlada zmrznila. Na koncu je pred vsemi odprtimi zadevami zbežala z odstopom predsednika vlade. Namesto reševanja države smo videli reševanje priljubljenosti prepoznavnega obraza," so kritični pri Bratuškovi.