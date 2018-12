Karmen Dietner nova nadzornica SDH

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DZ je danes z 48 glasovi za in 30 proti imenoval Karmen Dietner za članico nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH). Dietnerjeva bo zapolnila mesto v nazornem svetu, ki se je izpraznilo aprila letos po odhodu Andreja Bertonclja.

Bertoncelj, ki je iz nadzornega sveta SDH odšel v upravo SDH, nato pa je postal finančni minister v vladi Marjana Šarca, je Dietnerjevo predlagal vladi na podlagi priporočila strokovne komisije. Ta je izmed 16 prijavljenih na razpis, objavljen septembra letos, ministru predlagala tri imena.

Vlada - ki je morala mandatno-volilni komisiji DZ dodatno utemeljiti predlog za imenovanje Dietnerjeve, komisija pa je nato predlog v drugem nadaljevanju seje v torek pozno zvečer vendarle podprla - je pojasnila, da Dietnerjeva izpolnjuje vse pogoje po zakonu o SDH in ustrezno dopolnjuje strokovno znanje in kompetence trenutnih članov nadzornega sveta SDH.

Pri odločitvi so bile ključne kandidatkine kompetence na področju financ, korporativnega upravljanja in upravljanja premoženja in obveznosti, je navedla vlada.

Pridružila se bo četverici

Dietnerjeva, ki je predsednica uprave Pokojninske družbe A, se bo v nadzornem svetu pridružila Damjanu Beliču, ki je predsednik nadzornikov, ter Dušku Kosu, Igorju Kržanu in Janezu Vipotniku.

Minister Bertoncelj je na začetku meseca, ko je vlada predlog za imenovanje Dietnerjeve poslala v DZ, izrazil zadovoljstvo, da bosta po dolgem času nadzorni svet in uprava SDH spet v polni sestavi. Nadzorni svet SDH je namreč novembra za nova člana uprave imenoval Andreja Božiča in Boštjana Kolerja, ki sta se pridružila predsednici uprave Lidiji Glavina.

DZ je poleg tega danes za predsednico upravnega odbora sklada za financiranja razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK imenoval Marjeto Lipec, za člana upravnega odbora pa Gregorja Koreneta in Miho Skvarča.