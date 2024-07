Karavana otroškega smeha peljala sto otrok iz Koroškega, Celjskega in Obsotelja na morje

Tudi letos je v okviru Karavane otroškega smeha, katere pobudnik je podjetje MIK Celje, na Debeli Rtič za en teden odpotovalo sto otrok iz Koroškega, Celjskega in Obsotelja. Podjetje je v 19 letih te dobrodelne akcije omogočilo počitnice že več kot 2.200 otrokom.

Ta projekt vsako leto omogoča otrokom iz socialno šibkih družin, da doživijo brezskrbne poletne počitnice ob morju. Namen karavane je otrokom, ki bi sicer težko izkusili takšne počitnice, ponuditi priložnost za sprostitev, zabavo in ustvarjanje nepozabnih spominov. Otroci imajo možnost sodelovati v različnih športnih, kulturnih in ustvarjalnih dejavnostih, kar prispeva k njihovemu osebnemu razvoju in krepitvi samozavesti.

Direktor podjetja in pobudnik karavane Franci Pliberšek je danes ob začetku letošnje akcije predal poseben vrednostni bon v. d. vodje Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije na Debelem Rtiču Lilijani Kozlovič. "Želim si, da boste vsi polni srečnih vtisov, igrivih nasmehov, ljubezni, objemov in lepih vtisov," jih je ob tem nagovoril.