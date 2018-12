Kaos v trgovskih centrih, gneča tudi na cestah in pločnikih #video

Še preden se je praznično vzdušje sploh začelo, so številni pošteno preizkusili svoje potrpljenje. Ne zgolj v nakupovalnih središčih, pravi prometni kaos je nastal tudi v okolici trgovskih centrov, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Gneča na cestah in pločnikih

Ob enajsti uri dopoldne so ceste v ljubljanskem BTC preplavili avtomobili. Nič drugače ni bilo na pločnikih, kjer se je trlo ljudi in polnih nakupovalnih vozičkov. Čeprav se razpoloženje potrošnikov v prazničnem decembru izboljša in ti zapravljajo več kot v drugih mesecih, so Slovenci svoja darila očitno že zavili. Danes so namreč nakupovali predvsem hrano.

Trgovine svoja vrata zapirajo vse do 27. decembra. Zaprte bodo tudi 1. in 2. januarja prihodnje leto.

Nakup slovenskih smrek iz leta v leto manjši

Za nekatere je zadnji popoldanski opravek pred božično večerjo nakup božične smreke. Mnogi namesto umetnega božičnega drevesca še vedno raje izberejo pravo smreko ali jelko, so poročali na Planet TV.

Nakup pravih slovenskih smrek je sicer iz leta v leto manjši. Prodajalci so imeli največ dela ob koncu prejšnjega tedna. "Prodali smo približno tristo smrek. Malo nas pokopljejo uvožene smrečice," pripoveduje prodajalec Jože Mohar.

Za naravno božično drevo je potrebno odšteti od 15 do 40 evrov. "Kupujejo od približno 30 centimetrov do treh metrov visoka drevesa. Nekateri jih samo postavijo na omaro, drugi jih postavijo v stanovanju," pojasnjuje Mohar.

Slovenci v zadnjih dneh leta zapravimo več kot v drugih mesecih

Statistični podatki kažejo, da Slovenci v zadnjih dneh leta v trgovinah pustimo več denarja kot v drugih mesecih. "Če imate nekaj denarja oziroma če ga nimate veliko, je mogoče pametno, da varčujete in da zdaj za novo leto ne potrošite vsega, kar imate v vaših denarnicah," potrošnikom svetuje ekonomist Maks Tajnikar.