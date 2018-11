Kandidatka za ustavno sodnico: Čas je, da svoje znanje uporabim v praksi

Kot je pojasnila, je pri javnem oglašanju precej zadržana, oglasila pa se je, ko se ji je to zdelo potrebno, na primer ob aferi JBTZ in referendumu od družinskem zakoniku.

Kot je pojasnila, je pri javnem oglašanju precej zadržana, oglasila pa se je, ko se ji je to zdelo potrebno, na primer ob aferi JBTZ in referendumu od družinskem zakoniku. Foto: STA

Kandidatko za ustavno sodnico Katjo Šugman Stubbs pri njenem delu vodijo vrednote humanosti, pravičnosti, solidarnosti, skrbi za izključene in spoštovanja različnosti. Na današnji predstavitvi v predsedniški palači je med drugim izpostavila svoje delovanje na področju človekovih pravic v kazenskem pravu in zavzemanje za postopkovno pravičnost.

Pravnica in psihologinja Šugman Stubbsova se lahko pohvali z obsežno bibliografijo, njena dela so bila objavljena tudi pri mednarodnih založbah. Sodelovala je pri razpisih Evropske komisije, ki se nanašajo na človekove pravice v kazenskem pravu, bila pa je tudi izvoljena predstavnica Slovenije v evropskem odboru za preprečevanje mučenja v Svetu Evrope.

Teme, s katerimi se ukvarja, so pretežno kazensko procesne, v veliki meri pa tudi kriminološke, pri katerih je črpala iz njenega psihološkega znanja, je pojasnila. Tuji ji niso niti kazensko in dokazno pravo ter psihologija sodniškega odločanja.

Njeno delo na fakulteti je bilo predvsem pedagoško in raziskovalno

Predavala in raziskovala je na več tujih univerzah, bila članica Državnotožilskega sveta, še vedno pa aktivno sodeluje v evropski zvezi za kazensko pravo. Njeno delo na fakulteti je bilo predvsem pedagoško in raziskovalno, kot gostja sodniških šol pa je veliko sodelovala tudi s sodniki.

Kot je dejala, je še posebej ponosna, da so v centru za izobraževanje v pravosodju razvili delavnice, na katerih sodnike v manjših skupinah učijo o veščinah zasliševanja prič, dela s težavnimi strankami in podobno.

Kaj lahko doprinese ustavnemu sodišču?

V akademski sferi je prišla do točke, ko je čas, da svoje znanje uporabi v praksi, je dejala v luči svoje kandidature. Ocenjuje, da lahko poleg svoje strokovne podkovanosti ustavnemu sodišču doprinese tudi kot oseba širokih zanimanj z razvitimi sposobnostmi empatije.

Šugman Stubbsova po oceni predsednika republike Boruta Pahorja izpolnjuje strokovne kriterije in vzbuja zaupanje za opravljanje te pomembne funkcije. Po Pahorjevih pogovorih z vodji poslanskih skupin je mogoče tudi utemeljeno sklepati, da ima Šugman Stubbsova tudi potrebno podporo za izvolitev. Računa lahko na podporo koalicije in Levice.

Teršek umaknil soglasje h kandidaturi



Predsednik Pahor je predlog, v katerem za ustavno sodnico predlaga profesorico Šugman Stubbsovo, predsedniku DZ Dejanu Židanu posredoval v ponedeljek.



Pahor je imel poleg kandidature Šugman Stubbsove na mizi sicer še predlog kandidature Verice Trstenjak, ki so ji podporo napovedale SDS, NSi in SNS. Ne Trstenjakova ne Šugman Stubbsova se nista prijavili na Pahorjev poziv za zbiranje možnih kandidatov za mesto ustavnega sodnika.



Na poziv sta namreč prispela dva predloga, Andraža Terška in Boštjana Pintarja, a je Teršek pozneje soglasje h kandidaturi umaknil. V SDS pa so Pahorju kot kandidatko predlagali Trstenjakovo, o kandidaturi Šugman Stubbsove pa so se uskladile koalicijske stranke.