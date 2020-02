Kam na študij? Tja, kjer se križajo potrebe sveta, vaše srce in talenti.

Izbira študija in s tem morda tudi že poklica je za bodoče dijake lahko zahtevna odločitev. Naš predlog: pretehtajte med perspektivnostjo izbranega poklica na eni strani in tem, kar vam pravi srce, na drugi. Že Aristotel je dejal: tam, kjer se križajo potrebe sveta in vaši talenti, je mesto vašega poklica . A najti zlato sredino pogosto ni enostavna naloga. Pri odločitvi vam lahko pomaga obisk izbrane šole na informativnih dnevih. Le veliko morate spraševati.

Zaradi velikega pomanjkanja strokovnega kadra spadajo višješolski diplomanti med najbolj iskan in cenjen kader na trgu dela.

Veliko srednješolcev ve, kaj jih v življenju veseli, ne vedo pa, na katero izobraževalno ustanovo se vpisati. Če iščete sodoben, visokokakovosten študij in če želite že med študijem pridobiti praktične izkušnje v podjetju ob podpori vrhunskih mentorjev iz gospodarstva, ste na pravem mestu.

Skupnost VSŠ je Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, ki predstavlja, zastopa in uresničuje skupne interese javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, in sicer v sodelovanju z državnimi, lokalnimi, mednarodnimi organi in organizacijami. Za študijsko leto 2020/2021 je sicer MIZŠ razpisal prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje v skupaj 46 višjih strokovnih šol: 28 javnih in 18 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Za izobraževanje je v študijskem letu 2020/2021 razpisanih 32 različnih študijskih programov.

Utemeljenost študijskih programov izhaja iz poklicnih standardov, ki so odraz aktualnih potreb in najsodobnejših smernic v stroki. Višješolski diplomanti spadajo zaradi usklajenosti študija s potrebami na trgu dela med najbolj iskan in cenjen kader.

Izberite svoj študij in merite višje Vas zanimajo medijska produkcija, elektronika, fotografija, ekonomija, logistično inženirstvo, gradbeništvo? Se morda vidite v gostinstvu in turizmu, varstvu okolja, strojništvu, ekonomiji? Seznam višjih strokovnih šol in študijskih programov lahko sicer preverite na tej povezavi. Izberite študij, ki vas bo podpiral na poti do vašega poslanstva in uresničenih sanj. Odločite se za prihodnost s smislom in vedno merite najvišje. Uporabite interaktivni iskalnik in izberite študij glede na KRAJ in/ali ŠTUDIJSKI PROGRAM. Obiščite višje strokovne šole na informativnih dnevih Ne zamudite priložnosti in obiščite višje strokovne šole na informativnih dnevih, ki bodo 14. in 15. februarja 2020. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis sicer lahko prijavite od 12. februarja do 18. marca 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. KAKO SE LAHKO PRIJAVIM? RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21

Prilagodljivi dvoletni študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami in izobrazbeno ravnjo 6/1.

Uporabno strokovno znanje in povezava z delodajalci

Prednosti višješolskega strokovnega izobraževanja, ki traja dve leti, sta uporabno strokovno znanje in tesno povezovanje z gospodarstvom. Kar 40 odstotkov študijskega programa zajema praktično izobraževanje v podjetjih, zaradi katerega so študenti že uvedeni v delovne procese in lahko po koncu izobraževanja nemudoma začnejo delati. Podjetja tako lahko zaposlijo izobražen kader, ki ga resnično potrebujejo.

Med praktičnim izobraževanjem študenti pridobivajo pomembne delovne izkušnje, hkrati pa je to tudi priložnost, da se predstavijo bodočim delodajalcem. V izbranem podjetju rešujejo praktične težave, kar se pozneje uresniči kot projekt podjetja in pomeni velik prispevek k njegovi konkurenčnosti. Pri tem jim pomagajo predavatelji, ki so uspešni in uveljavljeni strokovnjaki iz podjetij.

Ves svet na vaši dlani

Študij prav tako omogoča mednarodne izmenjave v sklopu študija ali praktičnega izobraževanja v vseh državah programa Erasmus+.

Vsi višješolski študijski programi so sicer modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni po enotnem kreditnem sistemu. Kreditni sistem omogoča študentom prehodnost med moduli in po končanem študiju uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju. Mogoča sta horizontalna in vertikalna prehodnost med moduli in uveljavljanje kreditnih točk. Po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) višješolsko izobraževanje spada v 6. raven kvalifikacije, po Evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) pa v 5. raven.

Praktično izobraževanje omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj že med študijem. 40 odstotkov študijskega programa temelji na izkustvenem učenju in se izvaja v podjetju ob podpori visoko usposobljenih mentorjev.

V višje strokovno izobraževanje se večinoma vpisujejo študenti, ki želijo že med študijem usvojiti uporabna praktična znanja ter pridobiti sposobnosti za opravljanje nalog vodenja, načrtovanja in nadzora v delovnih procesih. V višješolsko izobraževanje se lahko redno vpišejo tudi tisti, ki so leto ali dve redno študirali že v katerem od visokošolskih študijskih programov.

Izredni študij je izvedbeno in časovno prilagojen tudi zaposlenim. Starostne omejitve za vpis ni (velja tudi za redni študij). Študij je primeren za vse starostne generacije ter obenem ponuja individualne prekvalifikacije in dokvalifikacije, raznolike programe izpopolnjevanja ter strokovnega usposabljanja.