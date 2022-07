Kam med poletnimi počitnicami?

Oglasno sporočilo

Šolsko leto se je končalo in nastopile so počitnice.

Najprej vam čestitam, da ste uspešno opravili šolske obveznosti, predvsem pa, da ste se dobro, pozitivno in mirno spoprijeli z različnimi situacijami, ki so se v letošnjem šolskem letu pojavljale. Želim vam, da poletne počitnice izkoristite za sprostitev in druženje s prijatelji.

Naj bodo dnevi topli, brezskrbni, polni lepih dogodivščin in raziskovanj, naj bodo polni lepih trenutkov, dobrih knjig, pristnih pogledov, drobnih iskric in prijetnih druženj!





Uživajte v zasluženem poletju in preverite, kam na počitnice.



Župan Občine Domžale, Toni Dragar

