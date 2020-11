Kakšno vreme nas čaka ta konec tedna?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek in soboto bo pretežno jasno, po nižinah in kotlinah se bo zadrževala jutranja megla. V nedeljo bo jasno, zjutraj bo marsikje slana, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah nekaj megle in nizke oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Pred nami je sončen konec tedna

V soboto bo jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne temperature pa od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

V nedeljo bo jasno. Zjutraj bo marsikje slana, po nižinah pa megla. V ponedeljek bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se lahko predvsem na vzhodu Slovenije zadržuje ves dan.