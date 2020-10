Kakšno vreme nas čaka ta konec tedna

Danes bo v vzhodnih krajih deloma sončno in povečini suho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo tudi nekaj dežja. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu in ob morju do 23 stopinj Celzija.