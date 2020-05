Kakšno vreme nas čaka ta konec tedna?

Danes bo dež najprej ponehal na severu in zahodu, dopoldne pa tudi na jugu in jugovzhodu. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal južni ali jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija.