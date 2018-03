Kakšni bodo poklici prihodnosti? #video

Video: Planet TV

Prihaja čas sprememb, na katere Slovenci nismo pripravljeni, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV. Glede na starajočo se družbo, je poklic prihodnosti vsekakor socialni gerontolog. Pa tudi poklic inovativen kmet in menedžerka za srečo sta na pohodu.

Urška Stanovnik je menedžerka za srečo v podjetju Optiweb. Matic Vizjak pa je kmet. Kmet ni poklic prihodnosti, boste rekli. Mojster vzgoje čilijev trdi drugače.

"Danes je 30 odstotkov mojega dela zunaj, na kmetiji. Vse ostalo pa so računalnik, avto, promocija in prezentacije. Je to za vas umazano delo? To je lepo delo," pravi Vizjak.

Ena od aktivnosti v domu starejših Domžale je tudi modna revija 70 plus. Tisti, ki skrbi, da so starejši, ki jih je v naši družbi vedno več, tudi v starosti dejavni in učinkoviti, je socialni gerontolog. Druženja za starejše organizira že šest let.

"Moja naloga je, da se ljudje ne počutijo osamljeni, da so aktivni, ker so potem bolj zdravi in se boljše počutijo," pravi Valbone Bajrami. V domu šivajo zajčke za veliko noč.