Kakšna drva vam prodajajo trgovci? #video

So drva iz trgovskih središč primerna za ogrevanje? Analiza Zveze potrošnikov Slovenije je pokazala, da je eno od trgovskih središč drva za prodajo hranilo kar na prostem, izpostavljena dežju in vlagi. Preverili smo in danes, dan po objavi analize, so še vedno tam. Pri drugem trgovcu so v paletah našli trske.

Tik pred začetkom sezone so na Zvezi potrošnikov Slovenije preverili kakovost drv. Veliko je takšnih, ki so neprimerno skladiščena, mokra ali trhla. Njihovo analizo povzemamo v članku Preverili so kakovost drv: ob robu palete debela polena, znotraj pa trske.

Kot pojasnjuje Barbara Primc, strokovnjakinja za področje energije na Zvezi potrošnikov Slovenije, najbolj preseneča dejstvo, da trgovci drva, ki lahko po več dni stojijo na dežju, prodajajo kot primerna za ogrevanje v kurilni sezoni, ki se zdaj že začenja.

Drva hranijo na prostem, brez zaščite

V evropskem projektu, v okviru katerega so na Zvezi potrošnikov Slovenije analizirali osem vzorcev bukovih drv, ki so jih kupili pri velikih trgovcih ali po spletu, so zabeležili precej slabe rezultate.

Kot še dodaja Primčeva, nad izsledki analize ni presenečena. "Glede na to, da smo videli, kje in kako skladiščijo ta drva, nas to ni presenetilo," je pojasnila. Hranjenje drv na prostem sicer ni problematično, a le pod pogojem, če so drva primerno zaščitena.

Trgovec Obi pa jih je v času nakupa vzorcev hranil na prostem, brez zaščite. In tam so še danes, je ugotovila ekipa Planeta (več v zgornjem video prispevku). Poslali smo jim vprašanje, ali je taka hramba drv ustrezna, odgovor bomo objavili, ko ga dobimo.

Zunaj polena, v notranjosti palete trske

Foto: Siol.net Pravo presenečenje pa je v sebi skrivala paleta Merkurjevih premium drv. Čeprav je na zunaj delovala povsem običajno, je v notranjosti skrivala kup zelo drobnih drv, med njimi celo trske. Na nekaj polenih so opazili tudi znake trohnobe.

Pri Merkurju odgovarjajo, da so lani prodali osem tisoč palet drv, reklamacij pa je bilo 66, kar je po njihovih besedah zelo malo.

"Za vse nevšečnosti smo poskrbeli, bodisi z dodatnim popustom ali brezplačno paleto drv," je povedal Dejan Čuk iz podjetja Merkur. Na vprašanje, ali bi Zvezi potrošnikov Slovenije vrnili kupnino za konkretno paleto, pa pravijo, da bi si zaradi postopka reklamacije morali paleto najprej ogledati.

Bolj trhla drva, manjši izkoristek

To pa ni bil edini tak primer, tudi nekateri drugi trgovci so dostavili trohneča polena. ''Trohnoba je znak, da se je že začela razgradnja lesa, vse to pa vpliva na kurilno vrednost, na izkoristek in tudi na onesnaženje zraka," razlaga Primičeva.

In kaj storiti, če se vam zgodi, da kupite slaba drva? Če izdelek nima lastnosti, ki jih pri prodaji obljublja trgovec, in zato ni primeren za normalno rabo, lahko uveljavljate stvarno napako ter po lastni izbiri zahtevate zamenjavo, znižanje ali pa vračilo kupnine. Takih drv pa nikar ne kurite, saj boste zaradi povečanja škodljivih izpustov najprej škodili sebi.