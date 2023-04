Kakovost bivanja se ne meri le v kvadratih

Oglasno sporočilo

Kompleks Schellenburg je odraz najvišje kakovosti bivanja, ki se meri še v marsičem, ne v le kvadratih. In kaj za vas pomeni kakovostno bivanje? Se to izraža v varnosti, udobju, prestižu?

Udobje in varnost na prvem mestu

Dodatno udobje in varnost stanovalcev bodo zagotavljali 24-urna recepcija v prostorni in elegantni avli, posebna soba za sprejem obiskovalcev v pritličju in stalen videonadzor objekta. Poleg tega je vredno omeniti še visoke strope (etaže merijo od 283 cm do 355 cm), neposreden dostop od parkirnih mest in garaž do stanovanj ter posebna dvigala za kolesa.

Foto: Schellenburg-living.com

Skrbno izbrani materiali

Vsako stanovanje se ponaša z vrhunsko notranjo zasnovo ter skrbno izbranimi materiali, ki ustvarjajo izjemno udobno in kakovostno bivanje. Čudovit parket Alpod iz oljenega hrasta v barvi konjaka, keramika utility v naravni barvi, keramika FMG Onice Perla in pult iz kamna Lapitec ter sanitarna keramika Villeroy & Boch v zaključeni kopalnici krasijo moderno zasnovane stanovanjske enote.

Brez posebnosti ne gre

Posebnost Ville Schellenburg je njen jugozahodni del, ki ima skoraj popolnoma zastekljene terasne površine, ki v prostore vnašajo naravno svetlobo in s tem tudi edinstven razgled na mesto. V nasprotju s tem pa je zgradba Palais s šestimi nadstropji okronana z dodatno, rahlo zamaknjeno, sedmo terasno etažo, tako imenovanim penthousom, iz katerega boste lahko občudovali najlepši razgled na mesto.

Foto: Schellenburg-living.com

Izkusite resnično kakovost bivanja!

Razkošna stanovanja kompleksa Schellenburg vas bodo očarala tako s premišljeno razporeditvijo kot z vrhunskim interjerjem in skrbno izbranimi materiali. Bivanje v središču prestolnice z dodatnim udobjem, varnostjo stanovalcev in edinstvenimi razgledi ponuja visokokakovostno bivanje. Bivanje, ki za vas pomeni višji standard zadovoljstva.

Naročnik oglasnega sporočila je TIVOLI, D. O. O.