Kako sta oče in sin izdelala voziček, ki nepokretnim omogoča stik z naravo

Oče in sin sta letos trgu predstavila voziček, ki nepokretnim omogoča stik z naravo. Idejo sta dobila, ko sta prababici želela uresničiti željo po druženju z družinskimi člani, saj je bila "priklenjena na posteljo". "Stik z naravo omogoča tudi tistim, ki tega ne zmorejo več niti na invalidskih vozičkih," pojasnjuje Klemen Verbovšek.

Cilj podjetja OLDI je izboljšanje storitve oziroma oskrbe pacientov, saj nepokretnim osebam omogoči izhode na prosto. "Starost in bolezen ne smeta biti izgovor za slabšo kakovost življenja," pravi Klemen Verbovšek, sin idejnega očeta projekta Alojza Verbovška in nadaljuje: "Voziček OLDI v najtežji dobi posameznikovega življenja korenito vpliva na izboljšanje kakovosti življenja."

"Gre za to, da je oseba, ki je imela neki poseg, še vseeno zadovoljna. Da ni zgolj zaprta v bolniški sobi," pojasnjuje.

Ideja nastala zaradi prababičine želje po stiku z naravo

"Naša prababica je bila nora na naravo in šport, vendar se je vse to končalo, ko smo jo morali prestaviti v dom za starostnike," pripoveduje 24-letni Klemen Verbovšek.

"Imela je ogromno željo, da bi lahko rojstne dneve svojih pravnukov praznovali skupaj," nadaljuje Klemen in dodaja, da je najbolj pogrešala občutek svobode in naravo. "Želela je iti ven iz te celice, kot je ona temu pravila."

Zadnjih deset let je preživela v postelji, "v zaprti zatohli sobi", kot pravi Verbovšek. Na žalost izpolnitve želje ni dočakala, Klemen in njegov oče Alojz pa sta se odločila, da bosta njeno željo izpolnila osebam, ki so v podobni situaciji.

"Vprašala sva se, ali na svetu obstaja še več takšnih ljudi, ki bi si želeli ven," je pojasnil Klemen. Z očetom sta našla obširno raziskavo, ki je pokazala, da si 80 odstotkov ljudi brez pomisleka želi iti ven in "biti na sončku, čutiti veter …"

Ideja, ki raste že desetletje

Klemen je industrijski oblikovalec, ki je svoje znanje in izkušnje nabiral v ekipi, s katero so pomagali pri razvoju različnih projektov, tudi v tujini. Nedavno je sodeloval tudi s priznanim modnim oblikovalcem Milanom Gačanovičem. Sicer športnik, ki prosti čas rad preživlja v naravi, se je nedavno vrnil iz Toronta v Kanadi, kjer je delal na različnih startup projektih.

Idejni oče projekta je Alojz Verbovšek, ki si je voziček za obisk narave zamislil že pred slabimi desetimi leti. "Jaz sem zgolj izkoristil, kar sem se v teh letih naučil, vse skupaj iz ideje pretvoril v poslovno idejo, poslovni načrt in startup," pojasnjuje Klemen.

"Ni old, je pa Oldi"

Ime za podjetje je prišlo povsem naravno, pravi izumitelj. "Ni old, je pa Oldi. Si je enostavno zapomniti. Je prikupen, ljudem se zdi prijeten, pričara nasmeh na obrazu," o imenu vozička pripoveduje Klemen.

Projekt je nastal v povezavi s podjetjem Ortosana. "Pomagali so nam s svetovanjem med razvojem vozička oldi. Na primer izdelavo karbonske oblike Okarbon."

Polarno bele barve in odporen na rjavenje

Trenutno je oldi izdelan iz karbona ter rosfreja oziroma inoksa (nerjavno jeklo) in je zatorej odporen proti rjavenju. "Za ležišče so uporabljeni najbolj kakovostni medicinski materiali, predlagani s strani podjetij Ortosana ter Simps," voziček opisuje 24-letnik.

Čeprav je voziček primarno namenjen sprehodu v lepem vremenu, bo izlet omogočal tudi v dežju. "Zgornji del bo deloval po podobnem principu kot strehice pelerine otroških vozičkov," pojasnjuje oblikovalec. Poleg tega je zaradi natančno odmerjenega težišča skoraj nemogoče, da bi se voziček prevrnil.

Trenutno je na voljo polarna bela barva, a Klemen pravi, da bodo druge vozičke prilagodili željam in potrebam trga. Prilagodljiva bosta tudi dolžina in širina vozička, trenutno je na voljo za osebe, velike do 190 centimetrov.

Na začetku razcveta, pa že nabira pohvale

Voziček oldi je bil nagrajen s strani Obrtno podjetniške zbornice Domžale, Generatorja Domžale ter projekta Startaj Domžale.

"Izdelek je nastal v zimskih mesecih, s ciljem predstavitve na aprilskem mednarodnem sejmu Medical," pripoveduje industrijski oblikovalec: "Kar nam je tudi uspelo, več kot uspelo!" Sejem je obiskalo okoli 5000 ljudi.

"Prvi voziček je bil sestavljen aprila letos. In je trenutno tudi edini. Zakaj? Ker je nekaj takega težko financirati iz svojega žepa," pravi Klemen: "Žal za projekt do zdaj še nismo prejeli nobenih sredstev s strani države ali posameznikov."

"Verjamemo v projekt in vemo, da bodo vse neprespane noči poplačane," je prepričan. Testirali so ga tudi v domžalskem domu za starostnike. "Tam so bili popolnoma brez besed. Veselje, solze sreče," navdušeno pravi industrijski oblikovalec.

"Največji trg je zagotovo Nemčija"

Danes je njuna zgodba usmerjena bolj na zasebne ustanove, saj si javne bolnišnice glede na pomanjkanje kadra in finančno stanje ne bi mogle vozička niti privoščiti niti ga uporabljati in voziti bolnike v naravo, razmišljata.

Glede na zasebne bolnišnice kot največji potencialni trg vidijo Nemčijo, Veliko Britanijo, Francijo, Španijo ter skandinavske države. "Imamo tudi nekaj stikov investitorjev iz Londona in s Floride," je še ponosen Klemen.

