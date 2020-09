Vlada sprejela nov odlok: od danes obvezna uporaba maske in razkuževanje rok #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom so o epidemioloških razmerah danes razpravljali tudi na vladi. Seje sta se med drugim udeležila direktor NIJZ Milan Krek in vodja svetovalne skupine ministrstva za zdravje za covid-19 Bojana Beović.

Na novinarski konferenci po seji vlade sodelujejo predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc, vladni govorec Jelko Kacin, kasneje se bo pridružil še minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Včeraj so v Sloveniji ob 1.653 testiranjih potrdili 53 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, en dan prej, v torek, je bilo 55 novih okužb.

Današnji podatki kažejo, da smo pri zamejevanju vnosa okužb iz tujine, je v uvodu dejal Kacin. "Gre za spodbuden podatek, sploh ob upoštevanju, da se epidemiološka slika v večini evropskih držav, tudi v naši neposredni soseščini, ponovno slabša," je dejal.

Nov odlok: Maske in razkuževanje obvezna

Zaradi preprečitve ponovnih izbruhov bolezni covid-19 je vlada sprejela nov odlok, ki določa, da je začasno obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, ter obvezno razkuževanje rok. Maska ni obvezna, v kolikor se zagotovi primerna razdalja, je povedal Kacin.

Kot je še povedal, ta odločitev ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode in športno ter rekreativno dejavnost, za katere se glede uporabe zaščitnih mask še naprej uporabljajo priporočila NIJZ. Če šole ne bi izključili iz odloka, bi morali otroci, tudi prvošolci, maske nositi tudi v razredih, je dejal Kacin.

Foto: Getty Images

"Bojimo se novega vala in kombinacije jesensko-zimskih respiratornih okužb"

Tatjana Lejko Zupanc je dejala, da imamo vse več hospitaliziranih bolnikov s covid-19 in bolnikov na intenzivni negi. "Bojimo se novega vala in kombinacije jesensko-zimskih respiratornih okužb," je dejala.

Kot je še poudarila, je uporaba mask učinkovit način preprečevanja širjenja virusa. "Dokaz za to so zaposleni v zdravstvu, ki so kljub stiku z okuženimi z uporabo mask preprečili okužbo," je dodala.

Kot je dejala, prihajajo časi, ko klinično ne bo možno ločiti, ali ima nekdo okužbo covid-19 ali gripo ali prehlad. "Potrebno je, da ob znakih respiratornih bolezni nadenemo masko in tako zaščitimo svoje najbližje," je poudarila.

Kacin je pokazal grafiko, ki prikazuje učinkovitost uporabe maske in tveganje za prenos virusa covid-19 v različnih okoliščinah. Grafiko lahko vidite spodaj:

Foto: Vlada RS