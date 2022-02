Kako leta 2022 prihraniti več?

Oglasno sporočilo

1. Naredite seznam izdelkov, ki jih res potrebujete

Pred nakupovanjem preglejte, katerim izdelkom v vaši shrambi se izteka rok, in najprej uporabite te. Z njimi pripravite jedi, ki jih lahko zamrznite, in tako poskrbite za tedenski jedilnik. Nato poglejte, kateri izdelki vam manjkajo, in naredite seznam. To vam bo namreč pomagalo, da v trgovini česa ne boste pozabili kupiti.

2. Večje nakupe opravite ob koncu tedna

Vsi, ki že nakupujete s karticami zvestobe, se zavedate, da lahko z njihovo uporabo prihranite. Nekatere ponujajo takojšnji popust, z nekaterimi lahko izkoristite posebne kupone, spet druge pa ponujajo oboje in še več. Veliko kartic vam poleg rednih ugodnosti ob koncu tedna ponuja še dodaten popust. Preverite, katera kartica zvestobe vam najbolj ustreza, in si jo zagotovite.

S SPAR plus kartico dobite desetodstotni popust na nakup nad 30 evrov, ki bo veljal vsak konec tedna in velja tudi za akcijsko znižane izdelke. Ne pozabite, da lahko izkoristite tudi 25-odstotni popust na izdelek po izbiri. Kartico si lahko uredite tudi v mobilni aplikaciji SPAR plus in jo imate tako vedno pri roki.

3. Bodite pozorni na posebne ugodnosti

Trgovci ponujajo tudi mnogo kuponov ugodnosti – spremljajte tedenske letake. Kupone za celoten nakup lahko izkoristite ob večjih nakupih, kupone s popusti, ki veljajo na en izdelek, pa lahko unovčite na izbran dražji izdelek. Presenečeni boste, koliko lahko z njimi prihranite!

S SPAR plus kartico prejmete odlične popuste na mnogo izdelkov – včasih tudi za več kot 50 odstotkov!

4. Izberite trgovske znamke

Na trgovskih policah ste zagotovo že opazili izdelke lastne znamke trgovca. Izdelki trgovskih znamk so ponavadi cenejši od drugih, a to nikakor ne pomeni, da so slabše kakovosti. Kakovost izdelkov S-BUDGET se v sodelovanju s priznanimi slovenskimi in tujimi inštituti redno preverja. Veliko proizvajalcev je tudi slovenskih.

Veliko izdelkov S-BUDGET so strokovnjaki na Biotehniški fakulteti ocenili s senzorično oceno ODLIČNA KAKOVOST.

V Sparu poleg številnih drugih izdelkov lastnih blagovnih znamk ponujajo tudi več kot 500 izdelkov linije S-BUDGET. Gre za linijo izdelkov, ki so najcenejši v posamezni podskupini izdelkov in zagotavljajo odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

5. Poiščite izdelke, ki so trajno znižani

Ali ste vedeli, da v trgovini najdete tudi trajno znižane izdelke? Te izdelke lahko po ugodnejši ceni kupujete dlje časa – velikokrat popusti veljajo tudi več mesecev! Poiščite jih v trgovini in si zagotovite svoje najljubše izdelke po najboljši ceni!

Trajno znižane izdelke poiščite v Sparu.



Njihov projekt Trajno znižano vključuje 2000* izdelkov priznanih blagovnih znamk, katerih cena je znižana za šest mesecev. Najdite izdelke z napisom "trajno znižano" in kupujte ceneje. Spar ima v svoji ponudbi tudi izdelke z oznako "Nikjer Ceneje", kar pomeni, da jih nikjer ne boste našli ceneje. Na njihovih policah poiščite več kot tisoč izdelkov s to oznako! Več na www.spar.si *Velja za trgovine največjega formata.

