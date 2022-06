Kaj vse je nujno vedeti za varno plačevanje na počitnicah

Združenje bank Slovenije je pred poletnimi počitnicami objavilo priporočila o ravnanju s plačilnimi karticami ter o uporabi POS-terminalov in bankomatov. Med drugim so izpostavili dvigovanje gotovine v državah, ki nimajo evra (npr. kun na Hrvaškem). Bankomat v tujini pred dvigom gotovine namreč ponudi dve možnosti, in sicer dvig s konverzijo v evre ali dvig gotovine v lokalni valuti.

"V primeru, da izberete dvig s konverzijo v evre, bo pri preračunu izbranega zneska v evre uporabljen tečaj lokalne banke, ki je lastnica bankomata. V primeru, da izberete dvig v lokalni valuti, bo preračun v evre izveden po tečajih mednarodnih kartičnih sistemov, ki so običajno ugodnejši kot tečaji lokalnih bank," so pojasnili v združenju in imetnikom kartic svetovali, da izberejo dvig v lokalni valuti.

Potrošnikom svetujejo, naj bodo posebej pozorni na morebitne dodatno zaračunane stroške iz naslova enkratnih nadomestil za dvig gotovine oziroma pribitkov na menjalni tečaj. Še posebej takrat, če se odločite za valutno konverzijo. "Omenjena stroška se lahko zaračunata zgolj in samo ob izrecnem vašem privoljenju tekom izvajanja transakcije," so jasni.

Stroški nadomestila gotovine (t.i. Surcharge oziroma Access Fee) in konverzija iz lokalne valute v evro z morebitnim pribitkom na menjalni tečaj se lahko pojavita tudi znotraj iste transakcije. Zato v združenju strankam svetujejo, da pozorno spremljajo sporočila na bankomatih tekom izvajanja transakcije.

Plačilo s karticami: izberite, da se tuja valuta v evro preračuna po menjalnih tečajih kartičnih sistemov

Združenje bank potrošnikom svetuje uporabo plačilnih kartic na mestih, kjer se tuja valuta v evro preračuna po menjalnih tečajih kartičnih sistemov Mastercard in Visa. Ti tečaji so praviloma ugodnejši kot tečaji bank in menjalnic, so pojasnili.

Če bo transakcijo pretvoril trgovec ali operater bankomata, menjalni tečaji Mastercard in Visa morda ne bodo veljali. To se bo zgodilo, ko bo imetnik izbral plačilo v valuti kartice v nasprotju z valuto trgovca ali bankomata, izpostavljajo na združenju.

Menjalna tečaja Mastercard in Visa se lahko razlikujeta. Banke preko spletne strani oziroma preko digitalnih bančnih kanalov zagotavljajo kalkulator za informativni izračun pribitka na referenčni menjalni tečaj Evropske centralne banke. Za dodatne informacije se imetniki lahko obrnejo na banko izdajateljico kartice.

Koliko gotovine vzeti na dopust?

Poleg uporabe kartice združenje bank dopustnikom svetuje, da na pot vzamejo tudi nekaj gotovine. Tistim, ki potujejo daleč in za dlje časa, iz varnostnih razlogov predlagajo tudi razmislek o uporabi dveh različnih mednarodno veljavnih kartic. Ob morebitni izgubi, kraji ali zlorabi kartice, boste namreč še vedno razpolagali z drugo, so dodali.

Na splošno pa po njihovih navedbah velja, da pred odhodom na počitnice imetniki kartic preverijo njihovo veljavnost in višino razpoložljivega limita porabe. "Če odhajate na daljši oddih ali potovanje v tujino, lahko uredite limit v poslovalnicah bank in hranilnic ali z oddajo vloge preko spletne banke začasno limit povišate," so dodali.

"S seboj ne nosite večjih zneskov gotovine. Z vašo kartico osebnega računa lahko gotovino ob nizkem znesku provizije dvigujete na številnih bankomatih po vsem svetu. Za plačilo na skoraj 30 milijonih prodajnih mestih lahko uporabite vsaj eno od kartic z odloženim plačilom Mastercard ali Visa. Obe kartici lahko uporabite tudi za dvig gotovine, zaradi višjih provizij pa svetujemo, da to storite le izjemoma," so zapisali v priporočilih.

Za dodatno varnost svojih kartic je po besedah združenja dobro poskrbeti z naročilom na varnostno SMS-sporočilo. V primeru izgube, kraje ali zlorabe kartice boste na telefon nemudoma prejeli obvestilo, da se z vašo kartico dogaja nekaj nenavadnega.

Izpostavljajo tudi, da je za primer izgube ali kraje kartice pri nekaterih izdajateljih kartice možno skleniti dodatno zavarovanje.

"Skrbno hranite vašo fizično kartico in napravo, v kateri imate digitizirano kartico v vaši mobilni denarnici. Vsako izgubo ali krajo takoj prijavite izdajatelju kartice in s tem preprečite morebitno zlorabo. Pri uporab PIN-številke poskrbite za varen in diskreten vnos. Kartice ne dajajte iz rok in ne pustite, da jo odnesejo iz vašega vidnega polja," so sklenili.