Kaj vas lahko doleti, če goljufate na hitrih blagajnah

Potem ko je moški v Nemčiji hotel z nakupom na hitri blagajni pretentati trgovino in namesto dragega mesa plačati ceno cenejšega sadja, so mu izstavili kazen, sorazmerno z njegovo plačo. Kakšni pa so ukrepi za takšno goljufijo pri nas?

Na hitri blagajni, kjer kupec plačilo izvede sam, se dogaja več vrst manipulacij kupcev. Foto: Matej Povše

Neki moški je decembra hotel ogoljufati trgovino na hitri blagajni, ko je telečja jetra za 47 evrov stehtal kot sadje za bistveno nižjo ceno. Pri tem so ga ujeli, moški pa je priznal, da to počne redno. Zaradi goljufije so ga privedli pred sodnika, ta pa mu je naložil kazen, ki je sorazmerna z njegovo letno plačo. Ker na mesec zasluži 24 tisoč evrov, je kazen znašala vrtoglavih 208 tisoč evrov.

Ko je sodnik odmeril največjo kazen za goljufijo na hitri blagajni do zdaj, je upošteval mesečne prihodke moškega in njegove dozdajšnje obsodbe za krajo ter izogibanje davkom. Svojo odločitev za tako veliko kazen je pojasnil z besedami, da obsojenec "nima zanemarljive kriminalne energije".

Pri Mercatorju se zavedajo, da se pri nakupu sadja in zelenjave dogajajo napake pri vnosu kode na tehtnicah, včasih tudi namenoma, zavedajo pa se tudi, da se blago na tehtnici pridrži, da je teža manjša. Foto: Thinkstock

Kako pa je pri nas?

Hitrih blagajn, ko si kupec sam skenira izdelke in sam izvede plačilo, je tudi pri nas vse več. Goljufije s tehtanjem je pri tem težko nadzorovati, jih pa veliko opažajo tudi v naših največjih trgovinah.

V Mercatorju imajo dva načina, ko kupec sam poskrbi za vse: hitre blagajne Tik-tak in storitev M scen, pri kateri kupci s skenerjem oziroma z aplikacijo na svojem mobilnem telefonu sami poskenirajo izdelek in plačajo nakup, ne da bi bilo treba iz košare ali vozička vse izdelke postaviti na trak pri blagajni. Oba načina omogočata hiter nakup, pri vseh blagajnah pa so prisotni zaposleni, ki kupcem pomagajo pri uporabi, hkrati pa potrjujejo starost kupca, če gre za nakup alkohola.

"Blagajne Tik-tak so opremljene z varnostnimi mehanizmi, ki preprečujejo napake ali zlorabe. Predvidevamo, da so kupca v Nemčiji pri nespodobnem ravnanju ujeli prav zaradi teh varnostnih ukrepov," so nam sporočili iz Mercatorja.

Pri storitvi M scen opravljajo občasne nadzore ujemanja nakupa s skeniranimimi izdelki, saj menijo, da kupci pri uporabi tega načina vso blago tudi plačajo.

Vsak trgovec seveda nadzoruje nakupe tudi zaradi kraj, ki se dogajajo. Vrednejše blago je posebej zaščiteno, pri nakupu sadja in zelenjave se recimo dogajajo napake (napaka pri vnosu kode izdelka na tehtnicah za sadje in zelenjave) itd. Kdaj se tudi zgodi, da se blago na tehtnici pridrži, da je teža manjša, včasih se tudi namenoma vnese koda cenejšega paradižnika itd.

Trgovec lahko, če kupca zaloti pri takšnem početju, pokliče policijo, a to so pri Mercatorju do zdaj storili le v primeru ropov, nadlegovanja in v situacijah, v katerih so bili ogroženi kupci in njihovi zaposleni. "Oboroženi ropi in vlomi so žal stalnica, ki je ne moremo preprečiti. Imajo pa naši zaposleni jasna navodila, kako naj ravnajo v takih primerih. Ključna je seveda njihova varnost in varnost kupcev."

Tudi v trgovinah Spar in Interspar opažajo več vrst manipulacij kupcev pri uporabi njihovih Ekspres blagajn. Pri osebi, ki jo zalotijo pri kraji, se izvajajo postopki, skladni z zakonom o zasebnem varovanju in pooblastili varnostnih služb, ki pri njih izvajajo fizično varovanje.

Prekrške na hitrih blagajnah policija načeloma obravnava kot goljufijo. Foto: Matej Leskovšek

Policija to obravnava kot goljufijo

Pri policiji pravijo, da gre v takšnih primerih za kaznivo dejanje goljufije, vendar je treba vsak konkretni primer preveriti z vidika vseh okoliščin in ravnanja storilca, če so podani vsi elementi kaznivega dejanja goljufije.

Statističnih podatkov o tovrstnih goljufijah ne vodijo, so nam pa sporočili, da policijske enote v večjih mestih posamične primere obravnavajo, ko prejmejo prijave varnostnikov oziroma odgovornih oseb iz trgovin.