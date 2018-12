Kaj Slovencem v novem letu želi predsednik republike Borut Pahor

Predsednik republike Borut Pahor v novoletni poslanici državljanke in državljane poziva k sodelovanju in medsebojnemu spoštovanju: "Bodimo našim otrokom zgled ponosnega naroda in velike domovine, kjer je dovolj prostora za vse."

Predsednik Borut Pahor bo po običaju na prvi dan novega leta v porodnišnici obiskal srečne mamice in njihove novorojenčke. Kot pravi, naj bi bilo tem otrokom namenjeno dočakati sto let. "Vemo, kaj se je zgodilo v zadnjih stotih letih. Vse. Najbolj neverjetni izumi. Največje tragedije. Najbolj plemeniti dosežki. Človeštva in tudi slovenstva."

Kaj bo šele v naslednjih sto letih, ne vemo. In marsikaj ni odvisno od nas, dodaja. Toda od nas, zdaj, je po njegovih besedah "odvisno, ali bodo na spremembe gledali s strahom ali z upanjem. Od nas je odvisno, ali jih bomo navdihovali s strpnostjo, medsebojnim spoštovanjem in sprejemanjem različnosti, ali jih bomo navdihovali s svobodomiselnostjo, integriteto in narodnim ponosom."

"To je njihova prihodnost. Veselijo se je. To so njihove sanje, zanje je prihodnost eno veliko upanje. Nalezimo se malo njihovega optimizma." Foto: Planet TV

"Nalezimo se malo njihovega optimizma"

Kot pravi predsednik, ne bo samo od nas in naših otrok odvisno, ali bo naslednjih sto let mir ali ne. "Vendar naj se zgodi karkoli, kot Slovenci in kot državljani Slovenije moramo mi in morajo naši otroci vedno držati skupaj. Vedno nas mora prevzemati duh skupnosti, pripadnosti in odgovornosti eden za drugega. Zato sodelujmo, pomagajmo si in se spoštujmo. Bodimo našim otrokom zgled ponosnega naroda in velike domovine, kjer je dovolj prostora za vse," poziva v poslanici.

Po njegovih besedah naši otroci nimajo ne skrbi, ne strahov. "Tudi iz njihovih pisem veje eno samo veliko pričakovanje. To je njihova prihodnost. Veselijo se je. To so njihove sanje, zanje je prihodnost eno veliko upanje. Nalezimo se malo njihovega optimizma," pravi predsednik in poslanico sklene z željo: "Srečno Slovenija."