Kaj prinašajo spremembe v organizaciji centrov za socialno delo?

Reorganizacija CSD poleg spremembe organizacijske strukture CSD vključuje tudi uvedbo informativnega izračuna, ki je napovedan za 1. januar 2019, ter socialno aktivacijo dolgotrajno brezposelnih in socialno izključenih, ki poteka od leta 2017 do leta 2022. Foto: STA

Prvega oktobra bo začela veljati nova organizacijska struktura centrov za socialno delo, po kateri se bo zdajšnjih 62 centrov spojilo v 16 večjih. Tako naj bi med drugim poenotili delovanje centrov ter povečali učinkovitost in kakovost njihovega dela. Reorganizacija pa ne posega v pravice uporabnikov, so danes povedali na ministrstvu za delo.

Z reorganizacijo centrov za socialno delo (CSD) želijo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poenotiti upravne postopke po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, omogočiti več časa za strokovne naloge in vzpostaviti skupne službe, je na novinarski konferenci dejala ministrica za delo, ki opravlja tekoče posle, Anja Kopač Mrak.

Zaposleni na enotah centrov bodo na eni strani razbremenjeni administracije in upravnih postopkov po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zaradi več terenskega dela pa bodo bolj vpeti v lokalno okolje, je napovedala.

CSD bodo vodili direktorji, enote CSD pa pomočniki direktorjev. Vlada je aprila imenovala 16 vršilcev dolžnosti direktorja novoustanovljenih CSD, ki bodo do imenovanja direktorjev CSD pooblaščeni za pripravo na začetek dela CSD, od 1. oktobra pa tudi za organiziranje in vodenje strokovnega dela in poslovanja centra.

Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega CSD organizirala skupna splošna služba, ki vključuje kadrovsko, računovodstvo in tehnično-administrativno službo. Prav tako se bosta organizirali služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam, torej interventno službo in krizne centre.

Predvideno je, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota. Sestavljali jo bodo strokovnjaki različnih profilov, na primer psiholog, pravnik in specialni pedagog. Na voljo bo vsem enotam znotraj območnega CSD.

Reorganizacija po opozorilu Kopač Mrakove posega samo v način delovanja in organiziranja CSD, ne pa tudi v same pravice uporabnikov. Te ostajajo enake kot do zdaj. CSD po vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do zdaj, in pod istimi pogoji.

Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji CSD bo v prvem tednu oktobra informacijski sistem centrov za socialno delo predvidoma nedostopen. Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog prek portala e-uprava, vendar nedelovanje sistema ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev, ki so načrtovani v oktobru.

To pomeni, da datumi izplačil ostanejo nespremenjeni, je poudarila Kopač Mrakova.