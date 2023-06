Kaj natanko za 200 milijonov evrov kupuje Marjan Šarec

Zračna obramba Slovenije z vidika sposobnosti klatenja sovražnih izstrelkov oziroma odvračanja ali v najresnejšem mogočem primeru uničevanja sovražnih letal trenutno obsega lahki prenosni sistem zračne obrambe 9K38 Igla, prenosno raketno protiletalsko orožje kratkega dosega ruske izdelave, in pa lahki prevozni raketni sistem Strelets, ki ga pravzaprav sestavljata dva sistema 9K38 Igla, pritrjena na nosilec. 9K38 Igla in Strelets lahko uničita cilje na višini do 3.500 metrov in razdalji do treh kilometrov.

Takšna opremljenost pomeni luknjo v evropski zračni obrambi, v nedavni analizi ugotavlja Center za strateške in mednarodne študije:

Luknje v zračni obrambi v Evropi po analizi CSIS. https://t.co/tzBFsWBVTD pic.twitter.com/M2UW5udamZ — Peter Žerjavič 🇪🇺 (@PeterZerjavicEU) June 19, 2023

Kot je pred dnevi poročal časnik Delo, bo Slovenija to luknjo že zelo kmalu zakrpala z novim sistemom zračne obrambe. Ministrstvo za obrambo, ki ga vodi minister Marjan Šarec, naj bi se po informacijah časnika že julija na vrhu zveze Nato v litovski prestolnici Vilni dokončno dogovorilo o nakupu nemškega raketnega sistema Iris-T.

Raketni sistemi Iris-T od oktobra lani, ko jih je Ukrajini dobavila Nemčija, tvorijo pomemben del zračne obrambe Ukrajine pred ruskimi raketnimi napadi. Manj kot mesec dni po prihodu v Ukrajino je eden od sistemov Iris-T že sklatil slovito rusko raketo kalibr. Foto: Wikimedia Commons / armyinform.com.ua

Ministrstvo za obrambo podrobnosti o poslu, ki bo po poročanju Dela sprva vreden okrog 200 milijonov evrov, na ministrstvu pa naj bi načrtovali nakup še enega ali celo dveh tovrstnih sistemov, ne razkriva oziroma ne komentira.

Pridobitev sistema zračne obrambe, kot je Iris-T, se sicer sklada s srednjeročnim obrambnim programom Republike Slovenije za obdobje med letoma 2023 in 2028, ki predvideva "zmogljivost zračne obrambe do srednjega dosega". Za dosego tega cilja pa zračna obramba potrebuje orožje, ki lahko zadene bolj oddaljene in hitrejše tarče.

Sistem raketne zračne obrambe Iris-T je zainteresiranim državam na voljo v različnih konfiguracijah in z različnimi stopnjami mobilnosti. Slovenija naj bi načrtovala nakup konfiguracije, ki temelji na osemkolesnikih MAN. Foto: Guliverimage

Kaj natanko bomo kupili?

Raketni sistem Iris-T je širši javnosti pred novico, da ga za izboljšanje zmogljivosti zračne obrambe nameravamo kupiti v Sloveniji in se s tem pridružiti seznamu 13 držav, ki ga že uporabljajo, in štirih, ki se resno zanimajo zanj, morda postal znan novembra lani, ko se je na družbenih omrežjih množično delil spodnji videoposnetek iz Ukrajine. Prikazoval je uničenje ruske rakete kalibr, ki jo je po navedbah ukrajinskih oblasti z neba, preden bi zadela cilj v Kijevu, sklatil prav Iris-T:

Spectacular footage: Two Russian Kalibr cruise missiles shot down within seconds over Kyiv Oblast on Nov. 15. First is audible explosion and glow on horizon, second a clear view of interception by German Iris-T air defense system. pic.twitter.com/bDp1twuzJB — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) November 17, 2022

Po informacijah POP TV namerava Slovenija sprva pridobiti eno baterijo sistema Iris-T, ki vključuje štiri lanserje istoimenskih raket, radar in taktično-operativni center. Gre za ločene premične komponente, zasnovane na osemkolesnikih nemškega proizvajalca vozil MAN. Sisteme Iris-T sicer proizvaja nemško orožarsko-obrambno podjetje Diehl Defence.

Vsaka raketa Iris-T stane 1,2 milijona evrov, en lanser jih lahko hkrati nosi največ osem, vsa baterija pa 32. Foto: Guliverimage

Kaj zmore takšna baterija? Rakete Iris-T lahko zadenejo tarče, ki so oddaljene do 40 kilometrov oziroma so na višini do 20 kilometrov. Radar lahko potencialno sovražna letala ali helikopterje zazna na razdalji do 120 kilometrov, izstreljene projektile pa na razdalji do 60 kilometrov.