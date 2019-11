Kaj morate vedeti, da vas ob selitvi v novo hišo ne bo bolela glava #video

Na uredništvo se je obrnila bralka, ki ima probleme s prijavo prebivališča na svojem novem domu. Marca letos je namreč kupila novozgrajeno hišo v okolici Ljubljane, ki še ni imela uporabnega dovoljenja, in se kmalu po tem vselila vanjo.

Uporabno dovoljenje pogoj za pridobitev hišne številke

Pred tem je živela v najemniškem stanovanju, kjer je imela prijavljeno stalno prebivališče. Ob izselitvi je morala stalno prebivališče na tem naslovu odjaviti, zdaj pa na svojem novem domovanju ne more prijaviti prebivališča, saj še nima hišne številke.

Po novem gradbenem zakonu je namreč uporabno dovoljenje pogoj za pridobitev hišne številke. Nima niti možnosti prijave začasnega prebivališča na katerem drugem naslovu.

Po zakonu o prijavi prebivališča je posameznik stalno prebivališče dolžan prijaviti v osmih dneh od dneva naselitve na naslov, kjer stalno prebiva. Bralka je torej že več kot pol leta v prekršku, za kar tvega plačilo globe v višini od 200 do 600 evrov.

Pridobitev hišne številke ni enostavna, kaj šele hitra

Bralka je na Upravno enoto Ljubljana septembra letos oddala projekt izvedenih del (PID), v katerem se ugotavljajo morebitna odstopanja od gradbenega dovoljenja. Ko je izdano uporabno dovoljenje za stavbo in je stavba evidentirana v nepremičninskih evidencah, pa je za izdajo hišne številke pristojna geodetska uprava (Gurs). Ta zatrjuje, da za to potrebuje največ teden dni.

Posamezniki imajo za prijavo novega prebivališča na upravni enoti osem dni časa, sicer so v prekršku. Globa znaša od 200 do 600 evrov. Foto: STA Na pristojni upravni enoti (UE) so ji sprva dejali, da bo vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja rešena v dveh mesecih. A po zadnjih informacijah bo zaradi gneče to verjetno pridobila kasneje.

Rešitev v prijavi začasnega prebivališča

A obstaja tudi druga rešitev. Z ministrstva za notranje zadeve so nam sporočili, da če stavba v registru prostorskih enot nima določene hišne številke, na katero se posameznik prijavlja, mora ta ob prijavi, poleg naslova stavbe (občina, naselje oziroma ulica), navesti tudi številko stavbe iz katastra stavb.

"UE bo v skladu z zakonom uvedla postopek preverjanja resničnosti prijave stalnega prebivališča. Posamezniku, čigar stavba nima določene hišne številke, pa bo za čas preverjanja podatkov oziroma dokazil prijavila začasno prebivališče v naselju oziroma ulici, ki jo je navedel ob prijavi," pojasnjujejo.

Dodajajo še, da če bo UE v postopku ugotovila, da posameznik res stalno prebiva v stavbi brez hišne številke, bo na podlagi zakona Gurs obvestila o naslovu in številki stavbe iz katastra stavb. Gurs bo na podlagi obvestila UE in izpolnjenih pogojev za določitev hišne številke, skladno s predpisi, ki urejajo določanje hišnih številk, stavbi določila hišno številko, jo evidentirala v registru prostorskih enot in o tem obvestila UE.