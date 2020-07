"Epidemiološko uspešno drsimo navzdol" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so pri 1.012 testih v Sloveniji potrdili 19 novih okužb. Od novookuženih jih je šest v občini Hrastnik. Tako imajo v Hrastniku že 25 aktivnih okužb in so po aktivnih okužbah na drugem mestu, takoj za Ljubljano, ki jih ima 31.

Epidemiološko uspešno drsimo navzdol, je povedal Kacin. V Sloveniji trenutno ena oseba okuži 0,84 osebe, kar pomeni, da 19 oseb, kolikor je bilo novookuženih danes, statistično okuži manj kot 16 oseb. V veliki večini novih okužb gre za znana žarišča, ki jih epidemiologi že dlje čas podrobno spremljajo. Eno takšnih žarišč je v Hrastniku.

"Poudarek moramo dati preventivnim ukrepom"

"Dogajanje v Hrastniku nas opozarja, da je potrebno domovom za starejše občane posvečati izjemno veliko pozornost. Poudarek moramo dati preventivnim ukrepom. Uspešni bomo, če bomo preprečevali vnos okužbe v domove za starejše," je dejal.

Kot je še povedal Kacin, je Slovenija uspešno zajezila vnos okužb iz držav Zahodnega Balkana. "Z delom v tej smeri pa moramo še nadaljevati in že med poletjem pripraviti ukrepe, ki nas bodo obdržali na varni strani tudi jeseni," je dodal.

Vlada je včeraj posodobila sezname držav glede na njihovo epidemiološko stanje. Več v članku Vlada je odločila: Hrvaška še naprej ostaja na rumenem seznamu. Nove ukrepe je predstavil notranji minister Aleš Hojs.

"Od 20. julija lahko v Slovenijo vstopate na vseh mejnih prehodih, četudi vam bo ob vstopu v Slovenijo izročena karantenska odločba. Odločbo bo vročila policija v nekaj minutah," je povedal minister. Več v posnetku spodaj: