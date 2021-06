Kaj bosta povedala Poklukar in Logarjeva #vŽivo

Logarjeva je včeraj pojasnila, da bodo v skupini predlagali konec epidemije, skladno s tem se bodo sprostili nekateri ukrepi. Glede na visoko pojavnost okužb pa skupina ob koncu epidemije še ne bo predlagala sprostitve vseh ukrepov. Opozorila je, da je konec epidemije zgolj administrativni ukrep, in spomnila na izkušnjo lanskega leta, ko je s koncem epidemije prenehala veljati tudi večina zajezitvenih ukrepov. Kljub temu da so bile razmere v državi takrat bistveno boljše, kot so danes, je prehitro sproščanje ukrepov po njenem mnenju vodilo do ponovnega večanja števila okužb. Ob neprevidnosti bi se nam to lahko zgodilo tudi zdaj.

Razglasitev epidemije sicer velja do vključno torka.