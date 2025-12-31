Sreda, 31. 12. 2025, 17.44
Kaj bo povedal Robert Golob? #vživo
Predsednik vlade Robert Golob bo po današnjem obisku UKC Ljubljana podal izjavo za medije. Kasneje bo obiskal tudi Gasilsko brigado Ljubljana. Izjavo premierja spremljamo v živo.
