Kadrovske spremembe v vrhu mariborske policije

Vodenje Policijske uprave Maribor po pooblastilu v. d. generalnega direktorja policije Senada Jušića z današnjim dnem začasno prevzema Boštjan Velički, dozdajšnji vodja službe direktorja, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policijsko upravo Maribor bo Velički vodil do imenovanja novega direktorja uprave.

Velički bo zamenjal Donalda Rusa, ki je zaradi delovnih potreb premeščen v vodstvo policije, kjer bo prevzel naloge koordinacije in sodelovanja policije z zunanjimi institucijami z namenom krepitve civilnega dialoga in izvajanja javnih politik ter koordinacije morebitnih sodelovanj v okviru projektov, izobraževanj in podobno.

Primopredaja je bila opravljena ob navzočnosti namestnika generalnega direktorja policije Igorja Ciperleta.