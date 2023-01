Sodišče: Kadivec in Stanojević sta sodelovala pri ugrabitvi Božića

Na okrožnem sodišču v Kopru sta bila danes Klemen Kadivec in Bojan Stanojević obsojena sodelovanja pri ugrabitvi Danijela Božića, ki je bil zatem umorjen, in Žarka Tešanovića. Kadivcu je sodnica prisodila enotno kazen šest let in pet mesecev zapora, Stanojeviću pa štiri leta in devet mesecev. Za obtožbo hudodelskega združevanja je izrekla oprostilno sodbo.

Božića so ugrabili 15. novembra 2019 v Ankaranu, potem ko je pripeljal svojega prijatelja Žarka Tešanovića in z njim še Kadivca. Ko so prispeli tja, je Kadivec usmeril Božića proti drugemu avtomobilu, s katerim so se pripeljali Stanojević in še neugotovljeni sostorilci. S tem je osamil slepega Tešanovića, ki sta ga nato Kadivec in Stanojević fizično napadla. To so opazili mimoidoči in poklicali policijo, ki je napadalca prijela. Sostorilci so medtem odpeljali Božića na Okroglo pri Naklem, kjer živi Čikojević. Čez dva tedna so Božića našli umorjenega.

Prostost odvzeta na grozovit način

Očitano kaznivo dejanje ugrabitve je sodnica prekvalificirala v protipravni odvzem prostosti. Božiću je bila po ugotovitvah sodnice odvzeta na grozovit način. Dejansko je bila izvršena tudi ugrabitev Tešanovića, ki so ga policisti po nekaj minutah rešili.

Za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja jih ni spoznala za krive, ker je po nedavni sodbi vrhovnega sodišča mogoče takšno obsodbo izreči le, če ne pride do dejanske izvršitve kaznivega dejanja, ki je cilj združevanja.

Čikojeviću je tožilstvo očitalo le hudodelsko združevanje in je bil tako oproščen. Obdolženci so bili oproščeni tudi obtožb v zvezi z nezakonito posestjo orožja.

Sodba še ni pravnomočna, tožilstvo je po poročanju Kanala A napovedalo pritožbo.

Stanojevića spet ni bilo na sodišče

Uradno je sodnica ugotovila še, da Stanojević ni izkoristil možnosti podati zaključne besede. Prejšnji teden se je odločila podaljšati glavno obravnavo prav zato, da bi mu to omogočila. Tako kot že od aprila, ko so ga izpustili iz pripora, pa Stanojevića tudi danes ni bilo na sodišče.

Njegov zagovornik Branko Gvozdić je dejal, da Stanojević ni prišel zaradi zdravstvenih težav in predlagal odložitev obravnave do dneva, ko bo sposoben priti v Slovenijo.

Sodnica je soglašala s tožilko Tamaro Pahor, da se od prejšnjega tedna okoliščine niso spremenile in da bi lahko obtoženec v tem času podal zagovor po drugi poti. Ocenila je, da gre za zavlačevanje in spodkopavanje avtoritete sodišča.

Kadivec ni želel prisostvovati razglasitvi sodbe, zato so ga že prej odpeljali nazaj v pripor v Ljubljano. Tako kot na prejšnjih narokih je bil odsoten tudi Čikojević.

Obtoženci so zahtevali ponovno odprtje dokaznega postopka

Ponovno odprtje dokaznega postopka so zagovorniki vseh treh obtožencev danes zahtevali, ker naj bi na na sodišču v Ljubljani, kjer poteka ločeno sojenje v zadevi Kavaški klan z nekaterimi istimi obdolženci, prišli na dan novi podatki o namestitvi GPS naprav v avtomobile, ki naj bi jih za izvršitev kaznivih dejanj najeli obdolženci.

Gvozdić je zahteval tudi izločitev sodnice. Ta je dejala, da takšne vloge vsebinsko ni treba presojati, saj je po njenih besedah več kot očitno, da je ta manever obrambe namenjen izključno zavlačevanju postopka. "Če bi take zadeve vsebinsko obravnavali, bi onemogočili sodiščem, da odločajo o zadevah brez pritiskov, je dodala.

Gvozdića in odvetnico Fincinger, ki Stanojevića zastopa na sojenju v Ljubljani, je sodnica pozvala, naj glede na to, da očitno imata stik z njim, obvestita Stanojevića, da mu poskuša ljubljansko sodišče vročiti sodna pisanja, in naj priskrbita sodišču naslov njegovega bivališča. Gvozdić je izjavil, da obdolženec verjetno ne more odpreti vrat poštarju, ker ima predpisano strogo mirovanje.