Kacin napovedal dvig starostnega praga pri cepljenju z AstraZeneco

Po oceni Jelka Kacina bo v prihodnjem tednu s prvim odmerkom cepiva cepljenih okoli deset odstotkov prebivalcev in bo, če bodo cepljenje nadaljevali s takim tempom, do konca junija cepljena polovica prebivalcev. Foto: STA

Ob robu današnjega obiska Zdravstvenega doma Kamnik je Jelko Kacin komentiral tudi pojav stranskih učinkov po cepljenju dela velenjskih učiteljev, zaradi česar so na OŠ Mihe Pintarja Toleda morali danes odpovedati pouk. Kot je dejal, so v Velenju na veliko tarnali zaradi bolečin v ramenu, a verjame, da bo konec tedna vse v redu in bo pouk v ponedeljek lahko potekal normalno.

Da bodo konec tedna simptomi po cepljenju izzveneli in se bo pouk v ponedeljek nadaljeval, pričakuje tudi ravnatelj Sebastjan Kukovec.

"Reakcija po cepljenju je znak, da se vaš organizem upira in da se cepljenje prijemlje. To je uspeh cepljenja. To je dokaz, da se organizem bori in da bo čez dan ali dva pripravljen na veliko hujše preizkuse," je dejal Kacin. Če se kdo ne bo cepil, naj čim prej pove, saj na tisoče ljudi čaka na svoj odmerek, je še dodal.

"Do konca junija bo cepljena polovica prebivalcev"

Ob tem pristojne institucije pripravljajo program, s katerim bodo uskladili prijave na cepljenje, npr. med izraženim interesom za cepljenje prek eUprave in prijavo pri osebnem zdravniku.

Kot je pojasnil Kacin, je ministrstvo za javno upravo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) odstopilo podatke o prijavah prek eUprave, NIJZ pa sedaj v dogovoru z ministrstvom za zdravje pripravlja program za usklajevanje prijav. "Rok, da to operativno začne delovati, je prva polovica aprila, ko naj bi imeli dovolj cepiv," je dejal.

V Kamniku cepijo starejše od 75 let

Tekom današnjega dne je na to temo pričakovati tudi skupno sporočilo obeh ministrstev, NIJZ in zdravstvenega inšpektorata, po katerem bo po Kacinovih besedah bistveno manj nesporazumov glede prijavljanja na cepljenje.

V kamniškem zdravstvenem domu trenutno proti covid-19 cepijo starejše od 75 let in kronične bolnike, popoldne bodo začeli cepljene zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, je v izjavi za medije ob robu Kacinovega obiska povedal direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj. Do zdaj pri njih niso zabeležili nobenega resnega stranskega učinka po cepljenju, bolečina v roki in povišana telesna temperatura pa sta po njegovih besedah pričakovana učinka po cepljenju tudi proti drugim boleznim.

V zdravstvenem domu ob tem upajo, da interes za cepljenje ostane in da bodo čim prej cepili čim večji del prebivalcev. S tem se bo tudi razbremenilo delo v zdravstvenem domu, ki trenutno izvaja tudi testiranja na okužbo z novim koronavirusom.