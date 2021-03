Na velenjski šoli naj bi pouk znova stekel v ponedeljek

Kot je še povedal Sebastjan Kukovec, se je v sredo s cepivom AstraZenece cepilo 26 od 34 prijavljenih učiteljev. Večina jih je po cepljenju poročala o močnem glavobolu, vrtoglavici, povišani telesni temperaturi čez 39 stopinj in slabosti. Na šoli je sicer 57 zaposlenih, od katerih se jih je 34 odločilo za cepljenje, poroča STA.

Današnji pouk za vse učence od prvega do devetega razreda, ki ga bodo nadomestili do konca šolskega leta, je bil odpovedan, saj šola nima zagotovljenih zadostnih kadrovskih zmožnosti za izpeljavo pouka.

Za danes zagotovili nujno varstvo otrok

Šola je v stalni navezi z Zdravstvenim domom Velenje in ministrstvom za šolstvo, ki jim je dalo napotke glede nadaljnjega pouka, je dejal Kukovec. Če v ponedeljek pouk ne bo stekel v polni meri, bo potekal v okrnjenem obsegu, je še dodal.

Šola je po zagotovilih Kukovca danes zagotovila nujno varstvo za učence od prvega do tretjega razreda od 6. do 13. ure. Odpovedati pa so morali aktivnosti v okviru podaljšanega bivanja po 13. uri, zaradi česar na šoli starše prosijo, naj pridejo po otroke do 13.30.